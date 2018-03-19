У крихітному купальнику на сильному морозі: шалені фото французької моделі
Французька модель Матильда Танто не побоялася суворої зими у Фінляндії та заходилася розгулювати по вулиці у купальнику.
Фотодоказ модель виставила в Instagram.
На фото видно, як модель насолоджується фінською сауною, а згодом не тремтячи стоїть на морозі.
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У підписі до одного з фото Танто зазначила, що температура повітря на вулиці становила 15 градусів морозу.
Джерело: 24 Канал
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