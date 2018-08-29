У кримського татарина, якого незаконно утримують в Росії, різко погіршився стан здоров'я

Арсен Джеппаров, один з політв’язнів так званої "справи Хізб ут-Тахрір", скаржиться на різке погіршення самопочуття. Його утримують в СІЗО у Ростові-на-Дону.

Про це повідомляють у групі "Кримська солідарність" у Facebook.

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За словами адвоката Джеппарова, Айдера Азматова, вже протягом семи місяців у Арсена сильні головні болі і німіє права частина голови і рука, також високий артеріальний тиск. За відсутності необхідної медичної допомоги це може привести до інсульту. За словами Арсена, медики в СІЗО такої допомоги не надають, лише після тривалих прохань можуть дати таблетку від голови.

Сьогодні вранці також надійшли повідомлення про обшуки вдома у Ольги Павленко, активістки Українського культурного центру, що проживає у Сімферополі.



Нагадаємо, Арсена Джеппарова обвинувачують у діяльності в так званій терористичній організації, за що Кримінальним кодексом РФ передбачено покарання до 20 років позбавлення волі. Його разом з ще одним фігурантом справи заарештували в Краснокам'янці 28 квітня 2016 року.



16 січня 2018 року стало відомо, що його разом з ще п'ятьма фігурантами справи вивезли на територію Росії.