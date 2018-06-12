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У кримського туризму немає майбутнього, навіть міст не допоможе, – експерт

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Упродовж останніх років туристична сфера анексованого Криму зазнає серйозних збитків, – Клименко
Упродовж останніх років туристична сфера анексованого Криму зазнає серйозних збитків, – Клименко / "Радіо Свобода"

Так званий Кримський міст покращить ситуацію із туризмом на півострові лише упродовж певного періоду та здебільшого через те, що людям буде цікаво ним проїхатися. Проте загалом до Криму окупанти звозитимуть бюджетних відпочивальників з далеких сибірських, далекосхідних і інших російських регіонів, які значних грошей з собою не матимуть.

Про це заявив голова наглядової ради Фонду "Майдан закордонних справ" і головний редактор сайту BlackSeaNews Андрій Клименко, передає "Главред".

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За його словами, упродовж останніх років туристична сфера анексованого Криму зазнає серйозних збитків, і новий Кримський міст не забезпечить півострову великий потік туристів.

"Офіційно називають цифру один мільйон туристів, що відвідали Крим з початку року. Збрехали вони у чотири-п'ять разів. Кримський міст на цьому ніяк не позначиться. Грають роль інші чинники. Я є експертом з туризму вже 20 років і 20 років знаю кримський і чорноморський туризм, кожне місто, всі особливості. Буде якийсь сплеск цікавості серед громадян Російської Федерації – як це, проїхатися мостом. Цей фактор трошки спрацює, але лише трошки. Тому що в туристичних потоках працюють інші фактори, і головний із них – це відповідність ціни та якості. І в цьому полягає головна проблема", – підкреслив фахівець.

Як переконує він, Україна робила для Криму дуже багато, і зараз півострів перебуває у занепаді. Посилаючись на моніторинг, експерт, зокрема, зауважив, що в Криму є проблеми з вивезенням сміття, з каналізацією, з дорогами, зі станом набережних і із загальною туристичною інфраструктурою.

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У кримського туризму немає майбутнього. З 2016 року розпочалося падіння кількості осіб, що прилітають до Криму на відпочинок. Воно перебуває на рівні 2015 року та навіть нижче. А це найзаможніша категорія туристів. До Криму і далі будуть везти бюджетних відпочивальників з далеких сибірських, далекосхідних і інших російських регіонів. Ця категорія відпочивальників не користується туристичним сервісом. Сніданок, обід і вечеря в санаторії, немає грошей на морозиво дитині... А найоптимальніший сегмент відпочивальників, середній клас, безумовно, буде їхати до Туреччини, Єгипту та Таїланду, а не в Крим,
– констатував Клименко.

Теги: Новини України Новини політики Новини Росії Україна – Росія Анексія Криму Новини Криму відпочинок
Джерело: 24 Канал
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