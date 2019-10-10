У Криму ФСБ увірвалося до будинку українських активістів та вивезло їх у невідомому напрямку

В окупованому Криму ФСБ Росії в середу, 9 жовтня, увірвалися до будинку українського активіста Олега Приходька. Згодом активіста та його дружину Любов вивезли у невідомому напрямку.

Дочка активіста Наталя розповіла, що досі не знає, де перебувають її батьки, повідомляє видання "Крим.Реалії".

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"Дочка сказала, що в середу ввечері увірвалися в будинок і відвезли батька та матір. Відвезли в чому були. Причини невідомі, ніякої нової інформації, ні у рідних, ні у мене досі немає", – розповів екснардеп Едуард Леонов.

Досі немає жодних пояснень від окупаційних російських правоохоронних органів. Відомо лише, що адвокатську допомогу родині надаватиме Назім Шейхмамбетов.

Що відомо про активіста Олега Приходька?Російські силовики вже не одноразово затримували активіста. Так, наприклад у 2016 році його затримали за українські номерні знаки на автомобілі.



Згодом, у лютому 2019 року, в силовики навідалися до Олега Приходька з обшуками. У нього забрали українську державну символіку, червоно-чорні прапори, портрет Степана Бандери та різну техніку.