У Криму кинули за ґрати прибічника анексії та власника зоопарку "Тайган" Зубкова: що про це відо

В окупованому Росією Криму взяли під варту власника місцевого зоопарку "Тайган" Олега Зубкова. Річ у тім, що 2 роки тому лев із зоопарку Зубкова покусав відвідувачку. Його звинувачують у службовій недбалості, а тим часом сам чоловік певен: його кинули за ґрати, бо хочуть відібрати зоопарк.

Слід наголосити: Олег Зубков донедавна був фанатичним прихильником анексії півострова, однак нещодавно розчарувався у своїх переконаннях. Перед своїм арештом він заявив, що окупанти планують рейдерське захоплення його парків "Казка" і "Тайган". Про це інформують "Крим. Реалії".

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Так, у листопаді 2019-го Зубков наголошував, що окупаційна влада буде намагатися позбавити його волі, щоб "розпорядитися парками на свій розсуд".

"Більше розчарування, аніж перехід Криму до складу Росії, я навряд чи вже переживу у своєму житті. А все інше – вже наслідок цього і прояв загальноросійського маразму. Важко було усвідомлювати все раніше – що нас обдурили, що розвели, як л*хів на базарі", – розповідав чоловік кілька місяців тому.



Олег Зубков та один із його левів/ скріншот із відео

До слова, "маразм" Зубкова теж процвітав у перші роки анексії Криму. Приміром, якось чоловік поставив бронемашину біля воріт зоопарку "Тайган", а поруч – динаміки, з яких лунала пісня "Священна війна".

Що відомо про історію з левом, який покусав відвідувачку? Сталося це у липні 2018 року. Туристка з Кіровської області Росії Ольга Соломіна увійшла на територію парку, підійшла до лева і поклала йому руку на гриву. Під час фотозйомки лев вкусив її за руку. За словами жінки, в момент нападу хижака директор Зубков був поруч, але "не зміг відразу заспокоїти своїх тварин". Сам Зубков стверджував, що Соломіна була в нетверезому стані і "смикала лева за гриву". За таку недбалість, згідно з російським законодавством, Зубкова можуть позбавити волі на 6 років.