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      У Криму комуністи влаштували окупантам "бунт" на 1 травня: фото

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      У Криму вимагали відставки прокремлівської влади
      У Криму вимагали відставки прокремлівської влади / Фото з відкритих джерел

      В окупованому Сімферополі 1 травня місцеві комуністи затіяли мітинг, під час якого закликали населення не голосувати за прокремлівську партію "Єдина Росія" на прийдешніх незаконних виборах.

      Один із "організаторів" мітингу є Леонід Грач – колабораціоніст, екс-глава Верховної ради Республіки Крим, який мав українське громадянство, повідомляє видання "Крим.Реалії".

      Читайте також: Чому Європа та весь світ відзначають 1 травня

      Нині Грач очолює кримський осередок російської комуністичної партії. До "протесту" приєдналися близько 50 осіб.

      Окрім того, на мітингу "засвітились" представники угруповання під назвою "Кримське козацтво" і колишні співробітники "націоналізованої" окупантами Бахчисарайської споживспілки.

      Кримом сьогодні керують ті, хто дозволяв грабувати кримчан, перебуваючи в "Партії регіонів", а тепер їм же доручено визначати суму завданих збитків економіці Криму в період знаходження в складі України. Ми вимагаємо негайної відставки нинішніх кримських правителів,
      – зазначив спікер на мітингу.

      Водночас учасники заходу запропонували Леоніда Грача як лідера опозиції чинній Криму прокремлівській "владі". Учасники принесли із собою антиурядові плакати з вимогами відставки викритого в корупції "губернатора" окупованого Севастополя Дмитра Овсянникова.


      Комуністи в окупованом Криму зібрались на мітинг/Джерело: krymr.com


      Одник із організаторів – колабораціоніст Леонід Грач/ Джерело: krymr.com


      Протестувальники вимагали відставки діючої влади/Джерело: krymr.com

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      Теги: Новини України Новини політики Новини Росії Протести Анексія Криму Новини Криму
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