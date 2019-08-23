У Криму, на окупованому Донбасі та за океаном: де і як українці відзначали День прапора

23 серпня українці з усього світу відзначають День Державного прапора України. Цього дня національний стяг пірнав у Чорне море, літав у небі і навіть красувався на фоні Кремля. Уже шостий рік поспіль проукраїнське "підпілля" передає вітання з окупованих Криму і Донбасу. Крім того, емоційне відеопривітання записали екіпажі українських "Айлендів", які проходять інструктаж в американському Балтіморі.

24 канал зібрав підбірку того, як День Державного прапора України святуквали українці з усього світу.

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День Державного прапора України в окупованому Криму

Доволі символічно, що чи не першою національне свято відзначила окупована Ялта. Там у ніч проти 23 серпня невідомі проукраїнські патріоти розфарбували знак готелю "Ялта" у жовто-блакитні тони.

Тільки на окупованих теріторіях розуміють справжне значення ПРАПОРА твоєї країни...

Бажаю усім цінувати і розуміти!

Криму-підняти найскоріше,щоб більше ніколи не втратити!

Україні-стати єдиною під Прапором!

С Днем нашого Прапора,Країна! pic.twitter.com/yR6FDuSEDR — RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) August 23, 2019

Паблік "RoksolanaToday" пише, що справжнє значення прапора своєї країни починаєш розуміти тільки на окупованих територіях. До свята адміни групи побажали Криму якнайшвидше підняти державний прапор, щоб більше ніколи його не втратити.

Ялтою святкування українського національного свята на окупованому півострові не обмежилося. Цікавими фото у Судаку з жовто-блакитним поділилися дайвери. З національним прапором вони навіть занурились у море поблизу берегів українського Криму.

Привітав українців з державним святом і голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров. Він наголосив, що кримські татари в однаковій мірі тремтливо ставляться до державного прапору як до одного з державних символів Української держави, так і до кримськотатарського національного прапора, що символізує єдність народу.

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Віримо і робимо все для того, щоб у звільненому від російських окупантів Криму знову і всюди піднеслися вгору синьо-жовті державні прапори України з тризубом і блакитні кримськотатарські прапори із золотистою тамгою,

– заявив Чубаров.

День Державного прапора на Донбасі

Привітали українців і на окупованому Донбасі. До Дня прапора невідомі патріоти вивісили державний прапор на в'їзді до Іловайська. Вони нагадали, що Донбас на завжди залишиться українським.

Справжнє свято до Дня Державного прапора України влаштували у звільненому від бойовиків Краматорську. Там військовослужбовці вишикувалися на площі, утворивши величезний тризуб. А гелікоптер підняв жовто-блакитний стяг у небо.

У #Краматорськ сьогодні близько 240 військовослужбовців вишикувалися на площі Миру, утворивши “живий” герб України. А гелікоптер підняв прапор в небі над містом #ДеньПрапора #ДеньНезалежності pic.twitter.com/gxXzNmtI3B — СЛАВЯНСК (@Sloviansk) August 23, 2019

Головний стяг міста підняли донька воїна ЗСУ Ільї Єжова Дарина та оборонець Донецького аеропорту та населеного пункту Піски полковник Дмитро Кащенко.

Вітання своїм співвітчизникам передав невідомий патріот з Луганська. Він зазначив, що поки може відзначити свято, лише вивісивши стяг у себе вдома, та висловив упевненість, що прийде час, коли жовто-блакитний стяг знову замайорить над Донецьком, Луганськом і Кримом.

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Вітання з Днем Державного Прапора з Луганська Поки що лише так можу привітати, вивісивши прапор вдома

Прийде час, і синьо-жовтий стяг знов замайорить і над Луганськом , і над Донецьком , і над Кримом #ДеньПрапора pic.twitter.com/vaW9AoflMa — Patriot of Ukraine (@VovaKonoplyanka) August 23, 2019

Привітали Україну і в окупованому Сорокиному (більш відоме як Краснодон). Там просто на в'їзді до міста патріоти запалили шашки з димом жовтого і блакитного кольорів.

Так само жовто-блакитний стяг вивісили і на одному з будинків поблизу в'їзду у місто.

Сорокине святкує День Державного Прапора України. Рідний Прапор зустрічав та вітав усіх, хто проїжджав сьогодні автошляхом М-04 через Сорокине. Слава УКРАЇНІ!! pic.twitter.com/JXgWBShlY1 — IraVansovich (@ivan55688) August 23, 2019

Українські військові у цей день "привітали" ворога. Просто під носом у бойовиків у так званій "сірій зоні" українські захисники вивісили жовто-блакитний прапор. Воїни нагадали агресору, що вони стоять на своїй землі, яка горітиме під ногами у ворога.

Як українці з усього світу святкували День жовто-блакитного стягу

Неймовірно сильне привітання записали українські екіпажів катерів "Айленд". Вони саме проходять інструктаж в американському Балтіморі. Та навіть за океаном українські моряки не могли забути про головний оберіг воїна.

Привітали українців і працівники дипломатичних установ з усього світу. Навіть живучи і працюючи далеко від дому, українські дипломати не можуть забути про рідні кольори Батьківщини.

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По-справжньому здивував прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон. Він мало того, що привітав Україну зі святом, то ще й як – глава британського уряду українською вигукнув національне патріотичне гасло "Слава Україні!".

Приємний бонус – український прапор замайорів на Червоній площі поблизу Кремля. Одразу ж спадає на думку анекдот, в якому російсько-українська війна закінчується тим, що хот-дог у Москві коштує 15 гривень.

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День Державного прапора в українських містах

Звичайно ж, коли жовто-блакитні кольори майорять у Кремлі, День прапора кольорів свободи не могли не відзначити і в Україні. Так, кияни святкували День прапора разом з президентом України.

Володимир Зеленський взяв участь в урочистій церемонії підняття жовто-блакитного стягу до Дня Державного прапора України. Після церемонії глава держави урочисто присвоїв почесні найменування низці підрозділів Збройних сил України, Національної гвардії та Державної прикордонної служби.

Приємно порадувала і Одеса. На Потьомкінських сходах у Південній Пальмірі близько сотні людей урочисто розгорнули 28-метровий Державний прапор України.

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Люди у вишитому вбранні підійняли символ країни під українську патріотичну музику. Цікаво те, що щороку довжина прапора дорівнює кількості років, що виповнюються нашій країні.

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У цей святковий день також у Львові також відкрили унікальний Меморіал Героям Небесної Сотні. Цікаво, що на площі є стела, на якій вигравірувані імена героїв та їхні портрети.