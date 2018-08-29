У Криму обшукують активістку Українського культурного центру: відомі ймовірні причини

У середу, 29 серпня, в окупованому Сімферополі російські силовики проводять обшук вдома в активістки Українського культурного центру Ольги Павленко. Близьке оточення активістки пов'язує обшуки зі зливом інформації про роботу УКЦ проросійському сайту "Русская Весна".

Про це повідомляє "Крим.Реалії".

"Обшуку вона чекала вже кілька тижнів. Після того, як на початку серпня про її позицію і діяльність в УКЦ написали на цьому сайті. Їй телефонували з невідомих номерів. Не погрожували, а скоріше чинили психологічний тиск", – розповів один зі знайомих Павленко.

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Як сповістив у своєму Facebook журналіст Антон Наумлюк, домівку Павленко обшукують працівники ФСБ Росії.

Співробітники ФСБ проводять обшук в активістки Українського культурного центру в Криму Ольги Павленко в Сімферополі. Обшук почався майже о сьомій ранку, триває зараз. Санкціонований рішенням Київського райсуду Сімферополя, причина невідома. Адвокат на місці,

– мовиться у повідомленні журналіста.

Зазначимо, що у квітні 2018 року активістів Українського культурного центру в Криму Олену Попову і Ольгу Павленко викликав "на бесіду" старший помічник російського "прокурора" Сімферополя Олексій Пучков. Його цікавила робота Центру і випуск україномовної газети "Кримський терен". Активістки скористалися правом не свідчити проти себе і своїх близьких.