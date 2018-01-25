У Криму обвалилася частина фортеці Єнікале: фото
В анексованій Керчі обвалилася частина облицювальних каменів зводу південних воріт фортеці Єнікале.
Про це повідомляє "Крим. Реалії".
Зазначається, що цю інформацію підтвердили у прес-службі підконтрольного Кремлю Міністерства культури Криму.
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"Утворилася тріщина в облицювальної частини зводу південних воріт фортеці Єнікале. Через це зі зводу випала частина облицювальних каменів. Несучі конструкції ніяк не постраждали, в них тріщин немає", – повідомили у прес-службі.
У відомстві зазначили, що про все це повідомлено до Держкомітету з охорони культурної спадщини Росії. Невдовзі обіцяють провести експертизу і необхідні заходи щодо отримання дозволу на протиаварійні роботи.
Зараз підходи до воріт обгороджені і прохід через них заборонений.
Фортеця Єнікале у Керчі//Фото: Крим. Реалії
Фортеця Єнікале у Керчі//Фото: Крим. Реалії
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