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      У Криму окупанти тримають українців у "ямі", ще кілька потрапили до карцеру, – Денісова

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      В окупованому Криму кількох ув'язнених українців тримають у "ямі", – омбудсмен
      В окупованому Криму кількох ув'язнених українців тримають у "ямі", – омбудсмен / Соцмережі

      Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова повідомила тривожні новини з анексованого Криму. За її словами, окупанти утримують у так званій ямі кількох громадян України.

      Відповідний допис з’явився на офіційній Facebook-сторінці омбудсмена.

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      Як переконує Денісова, до карцера, зокрема, потрапили учасники справи "Веджіє Кашка": Бекір Дегерменджи, Руслан Трубач, Кязім Аметов.

      Водночас вона додала, що "ще двоє кримських татар опинилися у "спецблоці" у Ростові-на-Дону. Обидвоє – фігуранти справи "Хізб ут-Тахрір": Ремзі Меметов та Енвер Мамутов.

      "Я вже звернулась до українського консула, аби він перевірив цю інформацію. Крім того, я надіслала запити до Уповноваженого з прав людини у РФ Тетяни Москалькової та Голови Ради при Президентові РФ з розвитку громадянського суспільства та прав людини Михайла Федотова. Я закликала їх вжити всіх заходів щодо забезпечення належних умов тримання українських громадян і надання їм кваліфікованої медичної допомоги", – підсумувала уповноважена ВР з прав людини.

      Нагадаємо, 19 жовтня заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз повідомив, що політв'язня Володимира Балуха етапували до Керченської колонії. На початку листопада стало відомо, що вже у колонії до нього відмовились впускати адвоката та духовного наставника архієпископа Климента.

      Хто така Веджіє Кашка? Це ветеран кримськотатарського національного руху. Її називають символом боротьби кримських татар за повернення на батьківщину, була соратницею Мустафи Джемілєва. Під час Другої світової десятирічною дівчинкою пережила депортацію кримських татар. Померла у листопаді 2017 року після того, як ФСБ затримали трьох кримськотатарських активістів – жінку забрала "швидка", і вона померла, не доїхавши до лікарні.

      Що відомо про фігурантів справи "Веджіє Кашка"? У листопаді 2017 року ФСБ у різних районах Криму провела обшуки в будинках кримських татар і затримала активістів за нібито "вимагання в особливо великому розмірі" у громадянина Туреччини. Серед затриманих – Бекір Дегерменджи, Куртсеїт Абдуллаєв, Асан Чапух, Руслан Трубач і Кязім Аметов. Їм інкримінують вимагання, вчинене групою осіб.

      Що таке Хізб ут-Тахрір? Це міжнародна ісламська політична партія, заснована у 1953 році у Східному Єрусалимі суддею місцевого шаріатського апеляційного суду Такіуддіном ан-Набхані. Декларована мета організації — відновлення справедливого ісламського стилю життя, ісламської держави (халіфату) та втілення у ній ісламської системи.

      У Росії та Казахстані її визнано терористичною. Також членів партії переслідують у деяких країнах Середньої Азії, однак за не пов'язаними з тероризмом обвинуваченнями. В Німеччині діяльність організації також було заборонено за невизнання Ізраїлю, однак ця заборона стосується тільки публічної діяльності партії, і німецькі правоохоронні органи не переслідують членів Хізб ут-Тахрір. В усіх інших країнах Європи та Америки партія діє легально та публічно.

      Після смерті ан-Набхані у 1977 році організацію очолив палестинець Абдул Кадім Заллум. Після смерті Заллума у 2003-му очільником Хізб ут-Тахрір став Ата Абу Рашта.

      Теги: Новини України Новини Криму Анексія Криму Українці в полоні РФ заручники
      Джерело: 24 канал
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