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      У Криму окупанти зі зброєю увірвалися в будинки кримських татар: відео

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      У Криму окупанти зі зброєю увірвалися в будинки кримських татар
      У Криму окупанти зі зброєю увірвалися в будинки кримських татар / ua.krymr.com

      Російські силовики провели обшуки у будинках кримських татар під окупованим Російською Федерацією Сімферополем.

      Заступник голови Меджлісу Наріман Джелял заявив, що в будинку кримськотатарского активіста Ролана Османова проходить обшук, пише "Кримська солідарність" на Facebook-сторінці.

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      Матері Османова, яка була в будинку під час "огляду", викликали медичну допомогу.

      Наразі обшук у будинку кримськотатарського активіста Ролана Османова завершений. Окупанти стверджували, що шукали наркотики.

      Варто наголосити, що у квітні 2018 року Османов виходив з одиночним пікетом на захист Ханського палацу. На його плакаті було написано – "Припиніть під виглядом реставрації знищувати історію кримських татар!"

      Обшук в будинку кримськотатарского активіста Ролана Османова: дивіться відео

      Крім того, силовики також увірвалися в будинок Ділявера Бекирова. Обшук швидко завершився, окупанти нікого не затримали.

      Обшук у будинку Ділявера Бекирова: дивіться відео

      Нещодавно російські силовики затримали кримськотатарського активіста Раіма Айвазова під час перетину російського кордону на КПВВ "Каланчак". Він опікувався українськими політв'язнями.

       

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      Теги: Новини Росії Новини політики Новини Криму Новини України Анексія Криму Україна – Росія Кримські татари
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