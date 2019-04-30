У Криму окупанти зі зброєю увірвалися в будинки кримських татар: відео
Російські силовики провели обшуки у будинках кримських татар під окупованим Російською Федерацією Сімферополем.
Заступник голови Меджлісу Наріман Джелял заявив, що в будинку кримськотатарского активіста Ролана Османова проходить обшук, пише "Кримська солідарність" на Facebook-сторінці.
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Матері Османова, яка була в будинку під час "огляду", викликали медичну допомогу.
Наразі обшук у будинку кримськотатарського активіста Ролана Османова завершений. Окупанти стверджували, що шукали наркотики.
Варто наголосити, що у квітні 2018 року Османов виходив з одиночним пікетом на захист Ханського палацу. На його плакаті було написано – "Припиніть під виглядом реставрації знищувати історію кримських татар!"
Обшук в будинку кримськотатарского активіста Ролана Османова: дивіться відео
Крім того, силовики також увірвалися в будинок Ділявера Бекирова. Обшук швидко завершився, окупанти нікого не затримали.
Обшук у будинку Ділявера Бекирова: дивіться відео
Нещодавно російські силовики затримали кримськотатарського активіста Раіма Айвазова під час перетину російського кордону на КПВВ "Каланчак". Він опікувався українськими політв'язнями.