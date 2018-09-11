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У Криму росіяни затримали українських рибалок: в ДПСУ підтвердили цей факт

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У Криму затримали українських рибалок
У Криму затримали українських рибалок / Ілюстративне фото

В окупованому Криму на озері Сиваш російські прикордонники затримали двох українських рибалок. Наразі немає інформації про місце перебування затриманих українців.

Про це завив спікер Державної прикордонної служби України Олег Слободян, передає "112 Україна".

Слободян пояснив, що у рибалок почалися проблеми з двигуном човна ї їх віднесло на окуповану територію, де українці і були затримані російськими прикордонниками.

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У сформованій ситуації російська сторона повинна була повідомити Україні про те, що сталася аварія. Однак подібного повідомлення від РФ досі немає,
– зазначив представник ДПСУ.

Наголошується, що інформацію про те, що трапилося, українські прикордонники передали в Міністерство закордонних справ України.

Водночас в ФСБ Росії громадян України звинуватили у "незаконному перетині кордону", їх затримали в момент пришвартування до берега Криму.

До слова, схожа ситуація трапилася з іншими українськими рибалками 4 травня. Тоді в акваторії Чорного моря на заході від мису Тарханкут в окупованому Криму російські прикордонники затримали українське риболовецьке судно "ЯМК-0041" (порт приписки – Очаків) нібито за незаконний промисел камбали-калкана.

Наприкінці серпня в Росії заявили що готові повернути Україні рибалок із судна "ЯМК-0041".

Теги: Новини України Новини Росії Новини Криму Анексія Криму Держприкордонслужба ФСБ Водний транспорт
Джерело: 24 Канал
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