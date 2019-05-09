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      У Криму розбили пам'ятник загиблим на війні кримським татарам: фото

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      У Криму розбили пам'ятник загиблим на війні кримським татарам: фото
      У Криму розбили пам'ятник загиблим на війні кримським татарам: фото / Фото з Facebook-сторінки Crimean Tatars

      У селі Орловка під Севастополем у ніч на 9 травня вандали розбили пам'ятник із іменами загиблих під час Другої світової війни кримських татар.

      В Орловці пам'ятник героям війни стояв ще з 1960-х років, повідомляє Crimean Tatars у себе на Facebook-сторінці.

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      Раніше на пам'ятнику були висічені імена тільки 6 загиблих, і серед них – жодного кримськотатарського.

      Тож напередодні 6 травня пам'ятник героям війни оновили за кошти місцевої кримськотатарської громади. Його доповнили двома гранітними плитами.

      крим пам'ятник друга світова війна вандали
      Розбитий пам'ятник із іменами загиблих під час Другої світової війни кримських татар//Фото: Crimean Tatars

      На оновлених плитах пам'ятника тепер імена 64 загиблих на війні жителів Мамашая, серед яких 57 – кримські татари. Однак уже в ніч на 9 травня вандали розбили гранітні плити.

      Що відомо про 8-9 травня в Україні?У 2015 році Верховна Рада встановила 8 травня Днем пам'яті та примирення на честь усіх жертв Другої світової війни. Символом пам'яті є червоний мак. Також тоді вирішили відзначати 9 травня як День перемоги над нацизмом.

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      Теги: День Перемоги 9 травня Новини України Новини Криму Анексія Криму Кримські татари Історія
      Джерело: 24 канал
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