У Криму торгують сувенірами з українською символікою: фотодоказ
19:28, сьогодні 2648 Читать новость на русском
В анексованому Криму, а саме в Сімферополі, продаються сувеніри з українською символікою. Зокрема, товари яскраво розфарбовані у кольори українського національного прапора.
Відповідні фото опубліковані на Twitter-сторінці RoksolanaToday&Крим.
"Будь у тренді! Стильно! Модно! Молодіжно! І так – це Сімферополь", – мовиться у підписі під фото.
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Так, у продажу є синьо-жовтні брелки, обкладинки на паспорт, різноманітні значки та навіть теплі шапки.
Джерело: 24 Канал
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