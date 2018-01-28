У Криму торгують сувенірами з українською символікою: фотодоказ

В анексованому Криму, а саме в Сімферополі, продаються сувеніри з українською символікою. Зокрема, товари яскраво розфарбовані у кольори українського національного прапора.

Відповідні фото опубліковані на Twitter-сторінці RoksolanaToday&Крим.

"Будь у тренді! Стильно! Модно! Молодіжно! І так – це Сімферополь", – мовиться у підписі під фото.

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Так, у продажу є синьо-жовтні брелки, обкладинки на паспорт, різноманітні значки та навіть теплі шапки.