У Криму тривають проблеми з пальним: на фото зняли довжелезну чергу

В окупованому Росією Криму надалі бракує газу на автозаправних комплексах. Через це до АЗС, де таки є газ, утворилися чималі автомобільні черги.

Про це у соціальних мережах повідомляють жителі окупованого півострова.

Зазначимо, ще 17 червня на відсутність газу на автозаправних станціях поскаржилися жителі окупованої Керчі.

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Станом на сьогодні узагалі припинили заправляти газом автомобілі в окупованому Красноперекопську. Цей вид пального видається тільки за талонами виключно для підприємств. Ідентична ситуація з автогазом склалася і в окупованій Феодосії.

Twitter-користувач "Крымский бандеровец" опубліковано фото довгої черги за газом у селі Чистеньке Сімферопольського району. У цій черзі доводиться стояти по півтори-дві години.

В Крыму продолжаются перебои с газом. Вяликая смехдержава pic.twitter.com/O1VSuAapaW — КРЫМский бандеровец (@CrimeaUA1) 24 июня 2018 г.