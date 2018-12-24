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      У Криму в церквах УПЦ МП зберігалася зброя, яку потім отримували люди з Росії, – Чубаров

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      Рефат Чубаров заявив, що у Криму в церквах УПЦ МП зберігалася зброя, яку потім отримували люди з Росії
      Рефат Чубаров заявив, що у Криму в церквах УПЦ МП зберігалася зброя, яку потім отримували люди з Росії / 24 канал

      Під час анексії Криму священнослужителі Української православної церкви Московського патріархату, які перебувають на півострові, допомагали російським окупантам.

      Про це в інтерв'ю телеканалу "Прямий" заявив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, коментуючи створення в Україні єдиної православної церкви.

      "Ми нарешті стаємо незалежною державою. Питання помісної православної церкви – це є справді питання тієї стрижневої основи української незалежності", – сказав він.

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      Я б, можливо, так ще гаряче не говорив, якби я у Криму не бачив, як у церквах УПЦ Московського патріархату в перші дні російського вторгнення зберігалася зброя, туди приходили люди, яких перекидали з Краснодарського краю. Вони там переодягалися у форму, і там вони отримували зброю. Це говорить про те, що до того моменту православна церква, яка була розташована на території України, отримувала прямі вказівки з Москви,
      – розповів Чубаров.

      Він наголосив, що жодна релігія, на яку мають право українці, не повинна отримувати вказівок іншої держави.

      Як створювали Єдину помісну церкву в Україні? 9 жовтня у Стамбулі розпочалося триденне засідання Синоду Вселенського патріархату. 10 жовтня на цих зборах церковники заслухали звіт посланців патріарха Варфоломія (екзархів), які майже місяць провели в Україні. Зокрема, священнослужителі їздили по українських церквах, розмовляли зі священиками. Саме за результатами їхнього звіту, Україні й було ухвалено дозвіл на створення Єдиної Помісної Церкви.

      15 грудня під час Об'єднавчого собору православні архієреї оголосили про об'єднання українських церков в Єдину помісну незалежну церкву. Її офіційна назва звучить так – Українська помісна автокефальна православна церква. Предстоятелем Єдиної помісної православної церкви став митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній. Його кандидатуру підтримала більшість архієреїв на Об'єднавчому соборі в Києві. Кафедральним собором Православної церкви України стане Михайлівський Золотоверхий собор, а не Софія Київська як повідомляли раніше.

      Теги: Новини України Новини політики УПЦ МП Рефат Чубаров Релігія Єдина помісна церква Анексія Криму Новини Криму Зброя
      Джерело: 24 Канал
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