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У Криму випав кислотний дощ: шокуючі кадри екологічної катастрофи

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Кислотний дощ у Криму: ріка Салгір у Сімферополі вкрилася піною
Кислотний дощ у Криму: ріка Салгір у Сімферополі вкрилася піною / Фото з соціальних мереж

У четвер, 6 вересня, у різних містах окупованого Криму випав кислотний дощ внаслідок хімічного викиду з заводу в Армянську, про що заздалегідь попереджали синоптики. Опади мали ржаве забарвлення, через що і утворені на вулицях калюжі набули такого ж кольору.

Про це повідомляється у Twitter-акаунті RoksolanaToday&Крым, де опубліковані відповідні фото.

24 канал повідомляв, що крім попередження про кислотні опади, кримчанам рекомендували не виходити під ці дощі, зачиняти вікна, побоюватися випарів. Зазначимо, що після потрапляння кислотного дощу на шкіру вона покривається пухирями.

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"Дощ у Сімферополі 06.09.18, 10:40: спочатку хвилин 10 мав кисле середовище. Потім лужне, але видно вкраплення кислих точок. Це при тому, що вітер не дув з півночі, з Армянська. Припускаю, що в Армянську дощ може бути кислим", – мовиться в одному з дописів.

Кислотні опади зафіксовані і в Євпаторії та в самому Армянську, де трапилась надзвичайна ситуація. 

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Кислотні опади пройшли також у Сімферополі. Небезпечною дощовою водною навіть змило дорожню розмітку. А ріка Салгір у місті вкрилася білою піною.

Зазначимо, що сильні зливи пройшли у Ялті. Місто буквально затопило від рясних опадів.

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Дивіться відео з Ялти, яку затопило після дощу:

Чим небезпечні кислотні дощі? Від таких опадів гинуть риба, звірі, птахи та рослини. Через кислотні дощі важкі метали з ґрунту засвоюються рослинами, а якщо такі рослини їсть людина, то вона отримує підвищену дозу важких металів.

Під дією кислот з гірських порід і мінералів вивільняється алюміній (здатний викликати хворобу Альцгеймера), а також ртуть і свинець, що потім потрапляють у поверхневі і ґрунтові води. Важкі метали негативно впливають на нирки, печінку, центральну нервову систему, викликаючи різні онкологічні захворювання. Генетичні наслідки отруєння важкими металами можуть проявитися через 20 років і більше.

Як розгорталися події з хімвикидом в Армянську?

хроніка подій

Теги: Новини України Хімвикид в Армянську Новини Криму Анексія Криму Екологія Погода Надзвичайні ситуації Сімферополь Євпаторія
Джерело: 24 канал
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