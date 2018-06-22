У Криму ввели надзвичайний стан через посуху, – ЗМІ

Режим надзвичайної ситуації через посуху введено у Джанкойському та Красноперекопському районі Криму.

Про це повідомляє Крим Реалії.

Читайте також: З окупованого Криму експортують зерно до Сирії

Режим надзвичайної ситуації введено через посуху в Джанкойському та Красноперекопському районах,

– повідомили у Міністерстві сільського господарства.

Зазначається, що такий режим введено вже у шести регіонах півострова.

Раніше на окупованому півострові оголошували режим надзвичайної ситуації через посуху в Красногвардійському, Нижньогорському, Первомайському та Совєтському районах.