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НАДІЯ САВЧЕНКО ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 НЕГОДА В УКРАЇНІ ПАРАЛІМПІАДА-2018

У Криму звільняють людей, які не голосували на виборах президента Росії, – адвокат

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Кримчан звільняють з робіт за неявку на вибори президента Росії
Кримчан звільняють з робіт за неявку на вибори президента Росії / Ілюстративне фото

В окупованому Криму почалися звільнення з роботи кримських татар, які не пішли голосувати на незаконних виборах президента Росії.

Про це у Facebook повідомив кримський адвокат Еміль Курбедінов.

Зазначимо, що перед російськими виборами голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров повідомляв, що на багатьох кримчан окупаційна влада чинить серйозний тиск, погрожуючи звільненням з роботи.

"Вчора одна людина розповіла мені, як звільнили кількох її знайомих кримських татар з роботи за те, що вони не пішли на "вибори"!", – написав Курбедінов.

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Він уточнив, що один зі звільнених працював водієм маршрутки, інший – охоронцем, а місце роботи третього адвокат не назвав.

"Коли влада доходить до такого сорому – це край здорового глузду, який давно перетнули!", – обурився Курбедінов.

Звільнення з роботи в Криму
Допис Еміля Курбедінова

Нагадаємо, що 18 березня Росія провела вибори президента: незаконне голосування відбулося і в окупованому Криму.

Теги: Новини України Анексія Криму Новини Криму Вибори в Росії 2018 Новини Росії
Джерело: 24 Канал
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