У Криму звільняють людей, які не голосували на виборах президента Росії, – адвокат

В окупованому Криму почалися звільнення з роботи кримських татар, які не пішли голосувати на незаконних виборах президента Росії.

Про це у Facebook повідомив кримський адвокат Еміль Курбедінов.

Зазначимо, що перед російськими виборами голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров повідомляв, що на багатьох кримчан окупаційна влада чинить серйозний тиск, погрожуючи звільненням з роботи.

"Вчора одна людина розповіла мені, як звільнили кількох її знайомих кримських татар з роботи за те, що вони не пішли на "вибори"!", – написав Курбедінов.

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Він уточнив, що один зі звільнених працював водієм маршрутки, інший – охоронцем, а місце роботи третього адвокат не назвав.

"Коли влада доходить до такого сорому – це край здорового глузду, який давно перетнули!", – обурився Курбедінов.



Допис Еміля Курбедінова

Нагадаємо, що 18 березня Росія провела вибори президента: незаконне голосування відбулося і в окупованому Криму.