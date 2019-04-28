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      У Криму зруйнували один з найвідоміших пляжів: відео

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      Окупанти зруйнували один з найвідоміших пляжів Криму
      Окупанти зруйнували один з найвідоміших пляжів Криму / https://ua.krymr.com

      В межах окупованого міста Керч окупанти зруйнували один з найстаріших пляжів, який розташований в районі Аршинцево.

      За інформацією видання "Крим.Реалії", пляж раніше був дуже популярним у Криму, однак, у 2019 році територія не пристосована для відпочинку.

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      На пляжі купи сміття, кам'яна кладка звалилася на пляж, а опорна стіна з місцевого черепашнику, яка захищала берегову лінію від сповзання ґрунту, повністю зруйнована. 

      Наразі окупаційна влада публічно не коментувала стан місцевих пляжів.

      крим
      Пляж в окупованому Криму

      Однак раніше Російська Федерація обіцяла вдосконалити всі пляжі анексованого Криму, зокрема, встановити Wi-Fi і камери відеоспостереження.

      Дивіться відео зруйновано пляжу в окупованому Криму:

       

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      Теги: Новини України Новини Росії Україна – Росія Анексія Криму Новини Криму
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