У Криму зруйнували один з найвідоміших пляжів: відео

В межах окупованого міста Керч окупанти зруйнували один з найстаріших пляжів, який розташований в районі Аршинцево.

За інформацією видання "Крим.Реалії", пляж раніше був дуже популярним у Криму, однак, у 2019 році територія не пристосована для відпочинку.

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На пляжі купи сміття, кам'яна кладка звалилася на пляж, а опорна стіна з місцевого черепашнику, яка захищала берегову лінію від сповзання ґрунту, повністю зруйнована.

Наразі окупаційна влада публічно не коментувала стан місцевих пляжів.



Пляж в окупованому Криму

Однак раніше Російська Федерація обіцяла вдосконалити всі пляжі анексованого Криму, зокрема, встановити Wi-Fi і камери відеоспостереження.

Дивіться відео зруйновано пляжу в окупованому Криму: