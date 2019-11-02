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      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ БОГДАН ЯРЕМЕНКО

      У Кривому Розі хлопець викликав поліцію через "зниклі" бургери

      19 Читать новость на русском
      Хлопець повідомив до поліції про викрадення бургерів у Кривому Розі
      Хлопець повідомив до поліції про викрадення бургерів у Кривому Розі / glavcom.ua

      У Кривому Розі хлопець зателефонував до поліції і повідомив, що в нього викрали бургери. Хлопець розповів, що купив кілька бургерів у бістро, залишив пакети на столику і відійшов в інше місце. Коли повернувся, замовлення вже не було.

      Спершу клієнт закладу пред'явив претензії до адміністрації через те, що вона не стежать за замовленнями та столами. З’явилась версія, що їжу хлопця могла забрати інша людина. Тож клієнт зажадав компенсації.

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      Потім хлопець поскаржився і до поліції, повідомляє "Міст-Дніпро". Коли приїхали правоохоронці, справа набула несподіваного повороту. Під час з'ясування обставин інциденту з'явилася версія, що насправді хлопці відпочивали в одній компанії і, таким чином, хотіли отримати подвійну порцію бургерів. Подробиці таємничого зникнення їжі у фастфуді з’ясовуватимуть поліцейські.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Поліція Курйозні новини Новини Кривого Рогу Викрадення
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