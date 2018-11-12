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      У Кривому Розі люди запалили шини під міськгазом через відсутність опалення: відео

      84 Читать новость на русском
      Протести у Кривому Розі через відсутність опалення
      Протести у Кривому Розі через відсутність опалення / Screenshot

      Жителі Кривого Рогу лишились без опалення, тому вийшли на акцію протесту. Без тепла залишилось пів-міста. А це більше 300 тисяч людей.

      Обурені люди запевняють, що підприємство блокує подачу газу місцевій теплоцентралі. Роблять це через борги за попередні роки.

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      Протести у Кривому Розі через відсутність опалення

      У "Криворіжгазі", у свою чергу, заявили, що люди взяли у заручники працівників підприємства, які вели з ними переговори. І через це компанія не може гарантувати безпечне газопостачання міста.

      Відео: протести у Кривому Розі через відсутність опалення

      Зазначимо, що крім будинків, у холоді – десятки шкіл, дитсадків і лікарень. У навчальних закладах уже оголосили вимушені канікули.

      Відео: протести у Кривому Розі через відсутність опалення

       

      Теги: Новини України опалювальний сезон комунальні послуги Новини Кривого Рогу
      Джерело: 24 канал
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