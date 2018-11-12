У Кривому Розі люди запалили шини під міськгазом через відсутність опалення: відео

Жителі Кривого Рогу лишились без опалення, тому вийшли на акцію протесту. Без тепла залишилось пів-міста. А це більше 300 тисяч людей.

Обурені люди запевняють, що підприємство блокує подачу газу місцевій теплоцентралі. Роблять це через борги за попередні роки.

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Протести у Кривому Розі через відсутність опалення

У "Криворіжгазі", у свою чергу, заявили, що люди взяли у заручники працівників підприємства, які вели з ними переговори. І через це компанія не може гарантувати безпечне газопостачання міста.

Відео: протести у Кривому Розі через відсутність опалення

Зазначимо, що крім будинків, у холоді – десятки шкіл, дитсадків і лікарень. У навчальних закладах уже оголосили вимушені канікули.

Відео: протести у Кривому Розі через відсутність опалення