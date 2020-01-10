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      У Кривому Розі на залізничних шляхах знайшли труп чоловіка

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      На залізничних шляхах було знайдено труп чоловіка / ukr.lb.ua

      На залізничних коліях поблизу станції "Вантажно-розвантажувальні роботи" комбінату "АрселорМіттал Кривий Ріг" був виявлений перерізаний труп чоловіка.

      Тіло знайшли 9 січня в Інгулецькому районі Кривого Рогу, повідомляє "Інформатор".

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      Загиблому на вигляд від 33 до 40 років. Триває розслідування.

      Скільки людей загинуло на залізничних коліях?
      З початку 2019 року на об'єктах інфраструктури Укрзалізниці отримали травми 318 людей, з них 205 осіб – загинули. Серед травмованих – 21 дитина у віці до 16 років, з них 7 дітей загинули.

       

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      Автор: Анна Запотоцька
      Теги: Кримінал Укрзалізниця Вбивство Новини Кривого Рогу
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