У Кривому Розі на залізничних шляхах знайшли труп чоловіка
На залізничних коліях поблизу станції "Вантажно-розвантажувальні роботи" комбінату "АрселорМіттал Кривий Ріг" був виявлений перерізаний труп чоловіка.
Тіло знайшли 9 січня в Інгулецькому районі Кривого Рогу, повідомляє "Інформатор".
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Загиблому на вигляд від 33 до 40 років. Триває розслідування.
Скільки людей загинуло на залізничних коліях?
З початку 2019 року на об'єктах інфраструктури Укрзалізниці отримали травми 318 людей, з них 205 осіб – загинули. Серед травмованих – 21 дитина у віці до 16 років, з них 7 дітей загинули.
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