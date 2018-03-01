У Кривому Розі на зупинці знайшли тіло чоловіка: фото
У четвер, 1 березня, у Довгинцівському районі Кривого Рогу поблизу зупинки на місцевому автовокзалі виявили тіло загиблого літнього чоловіка.
Про це повідомляє 0564.ua.
Читайте також: Чоловік жорстоко вбив 80-річну пенсіонерку на Волині
Тіло загиблого накрили клейонкою. На місці працювали слідчі Довгинцівського відділення поліції. За словами правоохоронців, на тілі померлого слідів насильства не виявлено.
Увага! Фото 18+
У Кривому Розі на зупинці знайшли тіло чоловіка
У Кривому Розі на зупинці знайшли тіло чоловіка
До слова, на Хмельниччині в селі Рудка Дунаєвецького району несподівано наклала на себе руки 12-річна дівчинка Настя, повісившись у хліві.
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі