У Кривому Розі невідомі на авто викрали, а потім застрелили чоловіка
1 червня у Металургійному районі Кривого Рогу невідомі викинули чоловіка із вогнепальними пораненнями з автомобіля під час руху. Він помер у лікарні. Поліція оголосила оперативний план "Перехоплення".
Очевидці події розповіли, що між групою чоловіків виникла сварка, після якої кілька чоловіків схопили хлопця і посадили в Mercedes Benz Sprinter, передає "Первый Криворожский".
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В автомобілі прозвучало два постріли, після яких, за словами свідків, з авто на ходу викинули людину.
З місця події чоловіка госпіталізували у важкому стані. Пізніше стало відомо, що він помер у лікарні.
Правоохоронці Кривого Рогу оголосили в місті оперативний план "Перехоплення". Наразі триває розшук підозрюваних у цьому злочині.
Місце, де невідомі зловмисники викинули чоловіка
Чоловік помер у лікарні
Поліція оголосила операцію по перехопленню