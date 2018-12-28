У Кривому Розі обвалився дах колишнього кінотеатру: фото з місця інциденту

У п’ятницю, 28 грудня, у Кривому Розі на проспекті Гагаріна обвалився дах будівлі колишнього кінотеатру "Сучасник". Постраждалих наразі немає.

Про це повідомляє "Перший криворізький".

За словами свідків події, на місці працюють медики "швидкої допомоги", поліцейські і рятувальники.

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За словами речниці надзвичайників Дніпропетровщини Дар’ї Гречишиної, обвал стався на площі близько 300 квадратних метрів: пошкоджені несучі конструкції, стіни та дах. Під час обвалу на території перебував охоронець, який вийшов з будівлі і не постраждав.

Будівлю колишнього кінотеатру давно не використовували, вона була відімкнена від газо- та водопостачання, а також тепломережі.



Обвал даху будівлі колишнього кінотеатру у Кривому Розі



На місце обвалу прибули надзвичайники



Через обвал даху ніхто не постраждав