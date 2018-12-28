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      У Кривому Розі обвалився дах колишнього кінотеатру: фото з місця інциденту

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      У Кривому Розі обвалився дах колишнього кінотеатру
      У Кривому Розі обвалився дах колишнього кінотеатру / Фото з вільних мереж

      У п’ятницю, 28 грудня, у Кривому Розі на проспекті Гагаріна обвалився дах будівлі колишнього кінотеатру "Сучасник". Постраждалих наразі немає.

      Про це повідомляє "Перший криворізький".

      За словами свідків події, на місці працюють медики "швидкої допомоги", поліцейські і рятувальники.

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      За словами речниці надзвичайників Дніпропетровщини Дар’ї Гречишиної, обвал стався на площі близько 300 квадратних метрів: пошкоджені несучі конструкції, стіни та дах. Під час обвалу на території перебував охоронець, який вийшов з будівлі і не постраждав.

      Будівлю колишнього кінотеатру давно не використовували, вона була відімкнена від газо- та водопостачання, а також тепломережі.

      Кривий Ріг обвал дах кінотеатр
      Обвал даху будівлі колишнього кінотеатру у Кривому Розі

      Кривий Ріг обвал дах кінотеатр
      На місце обвалу прибули надзвичайники
      Кривий Ріг обвал дах кінотеатр
      Через обвал даху ніхто не постраждав

      Кривий Ріг обвал дах кінотеатр
      Руїни обваленого даху

      Теги: Новини України Новини Кривого Рогу Надзвичайні ситуації ДСНС
      Джерело: 24 Канал
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