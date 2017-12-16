У Кривому розі під час засідання чоловік пограбував співробітника суду
18:23, 16 грудня 276 Читать новость на русском
Чоловік вкрав у співробітниці одного з судів Кривого Рогу телефон під час судового засідання.
Про це повідомляє krivbass.city.
Співробітниця суду виявила зникнення телефону вже після завершення засідання. Вона добре пам'ятала, що в суд прийшла зі своїм телефоном, тому відразу заявила в поліцію про крадіжку.
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Через кілька днів правоохоронці встановили особу зловмисника. Ним виявився раніше судимий 30-річний місцевий житель. Він відразу зізнався у скоєному і повідомив, що вкрав телефон заради продажу.
Зловмиснику загрожує три роки позбавлення волі.
Джерело: 24 Канал
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