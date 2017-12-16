У Кривому розі під час засідання чоловік пограбував співробітника суду

Чоловік вкрав у співробітниці одного з судів Кривого Рогу телефон під час судового засідання.

Про це повідомляє krivbass.city.

Співробітниця суду виявила зникнення телефону вже після завершення засідання. Вона добре пам'ятала, що в суд прийшла зі своїм телефоном, тому відразу заявила в поліцію про крадіжку.

Читайте також: Місцями стало навіть гірше, – блогер показав фото "вмираючого" українського міста

Через кілька днів правоохоронці встановили особу зловмисника. Ним виявився раніше судимий 30-річний місцевий житель. Він відразу зізнався у скоєному і повідомив, що вкрав телефон заради продажу.

Зловмиснику загрожує три роки позбавлення волі.