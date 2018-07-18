20:06
18 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
17°C
25°C 17°C
  • четвер
    24°C 17°C
  • п'ятниця
    22°C 19°C
  • субота
    25°C 20°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Особливі стосунки Путіна і Трампа. Обливаний понеділок для Жиріновського
Вєсті Кремля
21:36, 17 липня
Вєсті.UA. Ляшко переймається кругляком. Чи винен Пашинський
Вєсті.UA
21:33, 17 липня
Хто з депутатів став щасливим утримувачем державних мільйонів
ЦРУ
09:00, сьогодні
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини України

У Кривому Розі побили журналіста, який розслідував масове вбивство собак: відео 18+

247 Читать новость на русском
У Кривому Розі побили журналіста
У Кривому Розі побили журналіста / 1kr.ua

У Кривому Розі сьогодні, 18 липня, побили журналіста порталу "Перший Криворізький" Миколу Чирву, який готувався написати матеріал про жорстоке поводження з тваринами.

Про це повідомляє прес-служба Національної спілки журналістів України.

Зазначається, що інцидент трапився на території КП "Швидкісний трамвай", де журналіст зустрів чоловіка, який відрекомендувався йому як заступник начальника охорони підприємства.

Читайте також: Депутат вдарив жінку кулаком в обличчя за зауваження про його собаку: відео

Кореспондент приїхав на територію підприємства після повідомлення читачів, що, ймовірно, його співробітники потруїли стерилізованих безпритульних собак. Та поспілкуватися репортер не встиг – дістав удар в обличчя.

Звісно, переглянувши те жахливе відео, на якому тіла тварин, ми не могли стояти осторонь. Микола, прибувши на місце, на територію увійшов без перешкод. Далі, зустрівши ось цього чоловіка, який назвався заступником начальника охорони, показав своє журналістське посвідчення й пояснив, що тут робить. Проте далі почув лише нецензурну лайку, а потім Миколу вдарили в обличчя з такою силою, що він мало не впав,
– розповіла головна редакторка "Першого Криворізького" Софія Скиба. 

За її словами, на місце інциденту приїхали правоохоронці. Наразі постраждалий журналіст проходить судово-медичну експертизу.

"У телефонному режимі правоохоронці повідомили нам, що зараз вирішують, за якою статтею відкриватимуть кримінальне провадження. Кажуть, що відповідно до наданих відеодоказів – а напад на Миколу встиг зафіксувати його колега – це стаття 171", – додала Софія Скиба.

Вона зауважила, що ніхто з керівників комунального підприємства не вийшов на зв'язок ні з редакцією, ні з потерпілим журналістом, а також не спростували ситуацію і щодо жорстокого поводження з тваринами.

Читайте також: У Київраді сталася бійка між поліцією та активістами: промовисте відео

Водночас, на відео, яке опублікувала активістка Ярослава Кривенко у Facebook, видно, як журналіст Чирва звертається до чоловіка з проханням показати документи, а той починає їх діставати і коментує:

– Ти дивись, бл*ть, як ви с*ка, хохли ох**ли.

– А ти росіянин?

– Так, я росіянин, бл*ть, - заявив чоловік і вдарив на журналіста рукою по обличчю.

Увага, відео містить нецензурну лексику!

Також, активістка показала відео на яких видно, що собаки лежать на землі в передсмертних конвульсіях, а інші – купою у ямі, вже мертві.

 

Теги: Новини України журналісти Новини Кривого Рогу Сутички світ тварин Поліція
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Зробити візу – ніби зранку почистити зуби, – мандрівний етно-гурт "Фолькнери"
сьогодні, 20:01 Зробити візу – ніби зранку почистити зуби, – мандрівний етно-гурт "Фолькнери"
Катерина Петренко 36
Бій за Азовське море: чи загрожує Україні відкриття морського фронту?
сьогодні, 19:00 Бій за Азовське море: чи загрожує Україні відкриття морського фронту?
Інна Жолобович 707
В Україні заборонили ліки від тиску
сьогодні, 18:21 В Україні заборонили ліки від тиску
972
Вчені назвали місця, які є найбільш безпечними у літаку
сьогодні, 19:36 Вчені назвали місця, які є найбільш безпечними у літаку
209
Які нардепи хотіли "поховати" закон про Антикорупційний суд: названо імена
сьогодні, 18:00 Які нардепи хотіли "поховати" закон про Антикорупційний суд: названо імена
Віталій Шабунін 722
Вихідні дні-2018: календар свят в Україні
 27 червня , 14:37
Як отримати біометричний закордонний паспорт: процедура, ціни, нюанси
 4 червня , 14:02
В Україну сунуть люті морози, синоптики прогнозують до -20
 20 лютого , 19:56
Портников пояснив, як Меркель опинилася у пастці "Північного потоку-2"
 22 лютого , 16:40
У СБУ сповістили, яким ім'ям називали Бабченка його "вбивці"
16 червня , 00:19
Карпати – Олімпік: догравання не покажуть по телебаченню, вхід на гру буде безкоштовним
 1 лютого , 20:05
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук