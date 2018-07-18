У Кривому Розі побили журналіста, який розслідував масове вбивство собак: відео 18+

У Кривому Розі сьогодні, 18 липня, побили журналіста порталу "Перший Криворізький" Миколу Чирву, який готувався написати матеріал про жорстоке поводження з тваринами.

Про це повідомляє прес-служба Національної спілки журналістів України.

Зазначається, що інцидент трапився на території КП "Швидкісний трамвай", де журналіст зустрів чоловіка, який відрекомендувався йому як заступник начальника охорони підприємства.

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Кореспондент приїхав на територію підприємства після повідомлення читачів, що, ймовірно, його співробітники потруїли стерилізованих безпритульних собак. Та поспілкуватися репортер не встиг – дістав удар в обличчя.

Звісно, переглянувши те жахливе відео, на якому тіла тварин, ми не могли стояти осторонь. Микола, прибувши на місце, на територію увійшов без перешкод. Далі, зустрівши ось цього чоловіка, який назвався заступником начальника охорони, показав своє журналістське посвідчення й пояснив, що тут робить. Проте далі почув лише нецензурну лайку, а потім Миколу вдарили в обличчя з такою силою, що він мало не впав,

– розповіла головна редакторка "Першого Криворізького" Софія Скиба.

За її словами, на місце інциденту приїхали правоохоронці. Наразі постраждалий журналіст проходить судово-медичну експертизу.

"У телефонному режимі правоохоронці повідомили нам, що зараз вирішують, за якою статтею відкриватимуть кримінальне провадження. Кажуть, що відповідно до наданих відеодоказів – а напад на Миколу встиг зафіксувати його колега – це стаття 171", – додала Софія Скиба.

Вона зауважила, що ніхто з керівників комунального підприємства не вийшов на зв'язок ні з редакцією, ні з потерпілим журналістом, а також не спростували ситуацію і щодо жорстокого поводження з тваринами.

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Водночас, на відео, яке опублікувала активістка Ярослава Кривенко у Facebook, видно, як журналіст Чирва звертається до чоловіка з проханням показати документи, а той починає їх діставати і коментує:

– Ти дивись, бл*ть, як ви с*ка, хохли ох**ли.

– А ти росіянин?

– Так, я росіянин, бл*ть, - заявив чоловік і вдарив на журналіста рукою по обличчю.

Увага, відео містить нецензурну лексику!

Також, активістка показала відео на яких видно, що собаки лежать на землі в передсмертних конвульсіях, а інші – купою у ямі, вже мертві.