У Кривому Розі п’яна водійка влетіла в натовп людей на пішохідному переході: є загиблі
Водійка авто влетіла в натовп людей на пішохідному переході на вулиці Катковій 8 січня. Унаслідок ДТП загинули 2 людини.
Після ДТП водійка втекла з місця події, повідомили у пресслужбі поліції. Однак згодом правоохоронці її затримали.
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За кермом автомобіля Audi була 31-річна жителька Кривого Рогу. За попередньою інформацією, жінка перебувала у стані алкогольного сп’яніння.
Загинули 2 людей: жінки 47 та 57 років. Вони переходили дорогу по пішохідному переході, від отриманих травм жінки померли на місці ДТП.
Місцеві ЗМІ повідомляють, що у момент ДТП дорогу переходили 4 людини. Автомобіль збив їх і зник з місця події. Дві жінки загинули на місці, а ще двох – госпіталізували до лікарні.
Правоохороні уже відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху. Водійці загрожує ув’язнення від 5 до 10 років.
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Скількох п'яних водіїв впіймали поліцейські у 2019 році
В Україні упродовж 2019 року правоохоронці затримали 115 тисяч 711 п’яних водіїв. Усіх їх притягнули до відповідальності.
Відповідальність за керування авто у стані алкогольного сп’яніння:
- За перше затримання у стані алкогольного сп’яніння наразі водієві загрожує штраф у 10,2 тисячі гривень і позбавлення права кермувати авто на рік.
- За скоєне повторне правопорушення сума стягнення зростає до 20,4 тисяч гривень, а прав водія позбавлять уже на 3 роки.
- За третє і більше порушень протягом року – штраф 40 тисяч 800 гривень і 10 років позбавлення права керування транспортним засобом.