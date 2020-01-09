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      У Кривому Розі п’яна водійка влетіла в натовп людей на пішохідному переході: є загиблі

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      У Кривому Розі п’яна водійка влетіла в натовп людей на пішохідному переході

      Водійка авто влетіла в натовп людей на пішохідному переході на вулиці Катковій 8 січня. Унаслідок ДТП загинули 2 людини.

      Після ДТП водійка втекла з місця події, повідомили у пресслужбі поліції. Однак згодом правоохоронці її затримали.

      До теми: Смертельні та шокуючі: найгучніші ДТП у 2019 році

      За кермом автомобіля Audi була 31-річна жителька Кривого Рогу. За попередньою інформацією, жінка перебувала у стані алкогольного сп’яніння.

      Загинули 2 людей: жінки 47 та 57 років. Вони переходили дорогу по пішохідному переході, від отриманих травм жінки померли на місці ДТП.

      Місцеві ЗМІ повідомляють, що у момент ДТП дорогу переходили 4 людини. Автомобіль збив їх і зник з місця події. Дві жінки загинули на місці, а ще двох – госпіталізували до лікарні.

      Правоохороні уже відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху. Водійці загрожує ув’язнення від 5 до 10 років.

      Зверніть увагу: У 2019 році на дорогах Осло загинула лише 1 людина – росіянин

      Скількох п'яних водіїв впіймали поліцейські у 2019 році

      В Україні упродовж 2019 року правоохоронці затримали 115 тисяч 711 п’яних водіїв. Усіх їх притягнули до відповідальності.

      Відповідальність за керування авто у стані алкогольного сп’яніння:

      • За перше затримання у стані алкогольного сп’яніння наразі водієві загрожує штраф у 10,2 тисячі гривень і позбавлення права кермувати авто на рік.
      • За скоєне повторне правопорушення сума стягнення зростає до 20,4 тисяч гривень, а прав водія позбавлять уже на 3 роки.
      • За третє і більше порушень протягом року – штраф 40 тисяч 800 гривень і 10 років позбавлення права керування транспортним засобом.
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Аварії та ДТП Жертви Кримінальні новини ДТП у Кривому Розі Новини Кривого Рогу Поліція Алкоголь
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