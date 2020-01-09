У Кривому Розі п’яна водійка влетіла в натовп людей на пішохідному переході: є загиблі

Водійка авто влетіла в натовп людей на пішохідному переході на вулиці Катковій 8 січня. Унаслідок ДТП загинули 2 людини.

Після ДТП водійка втекла з місця події, повідомили у пресслужбі поліції. Однак згодом правоохоронці її затримали.

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За кермом автомобіля Audi була 31-річна жителька Кривого Рогу. За попередньою інформацією, жінка перебувала у стані алкогольного сп’яніння.

Загинули 2 людей: жінки 47 та 57 років. Вони переходили дорогу по пішохідному переході, від отриманих травм жінки померли на місці ДТП.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що у момент ДТП дорогу переходили 4 людини. Автомобіль збив їх і зник з місця події. Дві жінки загинули на місці, а ще двох – госпіталізували до лікарні.

Правоохороні уже відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху. Водійці загрожує ув’язнення від 5 до 10 років.

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