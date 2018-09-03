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У Кривому Розі стався масштабний витік хлору

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У Кривому Розі масштабний витік хлору
У Кривому Розі масштабний витік хлору / dp.dsns.gov.ua

Вранці 3 вересня на підприємстві у Кривому Розі Дніпропетровської області стався витік 25-30 кілограмів хлору. Оператора хлорних установок госпіталізували з підозрою на отруєння хлорними парами.

Про це інформує Головне управління ДСНС України у Дніпропетровській області.

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Повідомлення до рятувальників надійшло 3 вересня о 8:20 годині. Витік хлору стався на території складу по вулиці Нікопольське шосе у Довгинцівському районі міста.

При переливанні рідкого хлору з танку ємністю 96 кубічних метрів в транспортировочну ємність об'ємом 0,8 кубічних метрів на засувці між танком та ємністю не витримав ущільнювач, що спричинило витік 25-30 кілограмів хлору,
– йдеться в повідомленні.

Внаслідок аварії утворилася хмара газоподібного хлору об'ємом приблизно 3 кубічні метри, яка розповсюдилася на площі 100 квадратних метрів. Рятувальники зазначили, що на 8:55 витік хлору локалізували, о 9:05 ліквідували.

"О 10:20 до центральної районної лікарні Криворізького району бригада ШМД доставила оператора хлорних установок, жінку 1964 року народження, з підозрою на отруєння парами хлору", – додали у ДСНС.

Зона можливого хімічного забруднення становить приблизно 0,906 квадратних кілометрів. Площа – приблизно 0,226 квадратних кілометрів. Населені пункти в зону можливого хімічного забруднення не потрапляють.

Теги: Новини України ДСНС Новини Кривого Рогу
Джерело: 24 Канал
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