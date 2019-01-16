07:38
16 січ 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ТОМОС BREXIT
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Зарплата Пині. 15 сантиметрів Путіна
      Вєсті Кремля
      23:08, 15 січня
      Вєсті.UA: Корисні сигарети від "Народного фронту". Хто підпалив лавру
      Вєсті.UA
      21:27, 15 січня
      На які дурощі "Укрзалізниця" спускає мільйони: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 11 січня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Українські музичні кліпи. Частина 1
      Згадати все
      12:18, 12 січня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ТОМОС BREXIT

      У Кривому Розі стався обвал у палаці культури: фото і відео

      81 Читать новость на русском
      Обвал будинку культури у Кривому Розі
      Обвал будинку культури у Кривому Розі / Колаж 24 канал

      У вівторок ввечері, 15 січня, у Кривому Розі у будівлі палацу культури "Коксохімік" обвалилося перекриття між третім поверхом та покрівлею.

      Як уточнили надзвичайники, інцидент стався на вулиці Вадима Гурова, 19 у триповерховій будівлі, яку не використовували. Площа обвалу становить близько 1 тисячі квадратичних метрів.

      Читайте також: У Кривому Розі обвалився дах колишнього кінотеатру: фото з місця інциденту

      Зазначимо, що внаслідок обвалу постраждала 1 людина, яку забрали до лікарні.

      Кривий Ріг обвал булинок постраждалі
      Порятунок постраждалого від обвалу у Кривому Розі//Фото: 0564.ua

      Рятувальники також шукали на місці інциденту інших ймовірних постраждалих, проте не виявили їх.

      За інформацією місцевого сайту 0564.ua, постраждалим від обвалу виявився 27-річний чоловік. У нього закритий перелом лівого стегна, перелом і вивих лівого плеча та підозра на закритий перелом тазу.

      Кривий Ріг обвал будинок культури
      Надзвичайники з собаками перевірили, чи немає під завалами ще постраждалих//Фото: 0564.ua

      Дивіться відео з місця обвалу у будинку культури Кривого Рогу:

       

      Теги: Новини України Новини Кривого Рогу Надзвичайні ситуації ДСНС
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      Смерть робітника на будмайданчику в Одесі вилилась у скандал: деталі
      13 січня , 19:07
      Українці визначили переможця бою Усик – Хук
       9 вересня 2017 , 22:38
      УЄФА назвав найкращого гравця першого туру Ліги чемпіонів
       21 вересня 2018 , 14:13
      Український форвард забив розкішний гол у чемпіонаті Німеччини
       3 листопада 2018 , 16:46
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук