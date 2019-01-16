У Кривому Розі стався обвал у палаці культури: фото і відео

У вівторок ввечері, 15 січня, у Кривому Розі у будівлі палацу культури "Коксохімік" обвалилося перекриття між третім поверхом та покрівлею.

Як уточнили надзвичайники, інцидент стався на вулиці Вадима Гурова, 19 у триповерховій будівлі, яку не використовували. Площа обвалу становить близько 1 тисячі квадратичних метрів.

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Зазначимо, що внаслідок обвалу постраждала 1 людина, яку забрали до лікарні.



Порятунок постраждалого від обвалу у Кривому Розі//Фото: 0564.ua

Рятувальники також шукали на місці інциденту інших ймовірних постраждалих, проте не виявили їх.

За інформацією місцевого сайту 0564.ua, постраждалим від обвалу виявився 27-річний чоловік. У нього закритий перелом лівого стегна, перелом і вивих лівого плеча та підозра на закритий перелом тазу.



Надзвичайники з собаками перевірили, чи немає під завалами ще постраждалих//Фото: 0564.ua

Дивіться відео з місця обвалу у будинку культури Кривого Рогу: