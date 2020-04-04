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      У Кривому Розі тисячі людей стоять у черзі по спецперепустки до транспорту: фото

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      Черги у тисячі людей у Кривому Розі / 0564.ua

      З 6 квітня громадським транспортом можна буде їздити лише за наявності спеціальної перепустки. Через це тисячі робітників "АрселорМіттал Кривий Ріг" зібралися поблизу прохідної заводу, щоб отримати такі перепустки.

      Черга за спецперепустками розтяглася на сотні метрів. Про це повідомляє 0564.ua.

      Зверніть увагу Кількість оштрафованих за порушення карантину в рази перевищує число хворих на коронавірус

      Кінця і краю не видно: тисячі криворіжців стоять в черзі за спецперепустками для проїзду в громадському транспорті,
      – йдеться у повідомленні.

      Мова йде про співробітників місцевого заводу "АрселорМіттал Кривий Ріг".  Вони прийшли на прохідну заводу, аби отримати свої перепустки.

      Ніхто не дотримується дистанції в 1,5 метра. Однак багато людей стоять у масках.

      Реакція поліції

      У поліції Дніпропетровської області повідомили, що за порушення правил карантину склали адмінпротокол щодо керівника кадрів заводу "АрселорМіттал Кривий Ріг". Підприємству доведеться сплатити штраф.

      Що відомо про спецперепустки

      На самій перепустці не вказана персональна інформація. Тому разом з ним потрібно показувати службове посвідчення.

      Міський штаб з боротьби з коронавірусом оперативно надрукував спецперепустки. Їх видаватимуть 4 та 5 квітня, щоб встигнути забезпечити ними усіх до початку дії постанови уряду. Штаб передає пропуски підприємствам і організаціям. А вони вже роздають їх своїм працівникам.

      Зверніть увагу! Кабмін з 6 квітня посилив карантин в Україні. Зокрема, додаткові обмеження ввели у роботі громадського транспорту. Заборонено проїзд у маршрутках, тролейбусах, трамваях (швидкісному трамваї) і автобусах без спецперепусток, посвідчення і засобів індивідуального захисту (масок, респіраторів).

      У Кривому Розі тисячі людей стоять у черзі по спецперепустки до транспорту

      Що відомо про "АрселорМіттал Кривий Ріг"? Гірничо-металургійний комбінат; публічне акціонерне товариство; найбільше підприємство гірничо-металургійного комплексу України. Експорт здійснює до Росії, Центральної Азії, Перської затоки, також до Африки та Європи.

      Нові карантинні обмеження з 6 квітня:

      • заборонено перебування у громадських місцях без маски чи респіратора;
      • не можна ходити групою у понад двоє людей, крім випадків службової необхідності та супроводу дітей;
      • дітям до 14 років заборонено перебувати у громадських місцях без батьків чи опікунів, або повнолітніх родичів;
      • не можна відвідувати спортивні майданчики;
      • обмежені прогулянки у парках, скверах, лісових зонах, окрім вигулу тварин 1 особою;
      • відвідування закладів соціальної чи паліативної допомоги;
      • не можна самовільно залишати місця обсервації;
      • виходити на вулицю потрібно лише з документами, що засвідчують особу.

      Нові важливі заходи контролю:

      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини України Карантин в Україні 2020 Транспорт Штрафи Поліція Новини Кривого Рогу
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