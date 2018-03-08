У Кривому Розі троє студентів мало не втопилися, провалившись під кригу

В ніч проти 8 березня у Кривому Розі мало не загинули троє студентів, які провалились під кригу на річці Інгулець.

Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Близько третьої години ночі надзвичайників повідомили, що під час переходу річки в 10 метрах від берега під кригу провалилися три людини. Всі вони – два парубка і одна дівчина – є студентами 3 курсу.

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На момент прибуття рятувальників один хлопець з води вибрався самостійно. Двох інших студентів витягли за допомогою мотузки та рятувального круга.

Постраждалим надали першу медичну допомогу та доставили до міської лікарні для обстеження.