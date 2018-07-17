У Кривому Розі в багатоповерхівці стався потужний вибух, є постраждалі: фото і відео

У Кривому Розі, що на Дніпропетровщині, ввечері 16 липня прогримів вибух у дев’ятиповерховому будинку на вулиці Чарівній, внаслідок якого постраждали троє людей, у тому числі одна дитина.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

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Унаслідок вибуху повністю зруйновані дві квартири та пошкоджено п’ять квартир, міжкімнатні перегородки між квартирами на восьмому поверсі, спостерігаються тріщини по несучих конструкціях будинку, вибиті вікна у квартирах,

– йдеться у повідомленні.

У результаті вибуху постраждало 3 особи з них 1 дитина, яких госпіталізували до лікарні.

У зв'язку з руйнуванням квартир 4 людей тимчасово відселили. Мешканці інших квартир повернулися до своїх домівок.

Як зауважили у ДСНС, наразі загрози обрушень немає. Окрім того, рятувальники евакуювали 40 жильців з 8-го та 9-го поверхів.

Співробітниками національної поліції ведуть слідчі дії. Причина вибуху встановлюється.



У Кривому Розі стався вибух у житловому будинку

Вибух у житловому будинку в Кривому Розі: