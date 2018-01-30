У Кривому Розі викрили порностудію, де працювали неповнолітні дівчата

Понад 30 жительок Кривого Рогу, серед яких – дві неповнолітні, були втягнуті в онлайн-проституцію. Кожна з них щомісячно заробляла понад 1 тисячу доларів, проте більшу частину прибутку отримували власники незаконного бізнесу.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Дніпропетровської області.

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"Діяльність мережі документувалася з квітня 2017 року. 24 січня 2018 року працівники управління боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми поліції в Дніпропетровській області разом зі слідством та прокуратурою провели понад 10 санкціонованих обшуків в орендованих приміщеннях, обладнаних під порностудії", – йдеться у повідомленні.

Власники закладів зачинялися у приміщеннях та намагалися чинити опір поліцейським, тож для проведення слідчих заходів залучили співробітники спецпідрозділів. Загалом, в ході обшуків було вилучено 35 одиниць комп’ютерної техніки, 35 веб-камер та інші речові докази. Також правоохоронці виявили 30 сліп-пакетів з марихуаною.

Наразі двом фігурантам справи повідомлено про підозру у скоєнні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 301 (ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів) та ч. 2 ст. 149 (торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини) Кримінального кодексу України.

Їм обрано міру запобіжного заходу у виді тримання під вартою. Організаторам злочинного бізнесу загрожує від 5 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої.