У Кривому Розі впіймали небезпечного маньяка, його жертвами стали 6 жінок

На Дніпропетровщині правоохоронці затримали чоловіка, підозрюваного у серійних вбивствах і зґвалтуваннях. Жертвами маньяка стали 6 жінок, 2 із них злочинець вбив.

Про це з посиланням на начальника кримінальної поліції В‘ячеслава Аброськіна інформує прес-центр Нацполіції Дніпропетровщини.

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18 червня ми встановили особу, причетну до скоєння цих злочинів. Зібрано всі докази. На сьогодні особа затримана, заарештована, утримується в ізоляторі тимчасового тримання. Чоловік дає покази, і практично по всіх епізодах вбивств або розбійних нападів зібрано доказову базу. На сьогодні зловмиснику оголошено підозру по шести епізодах,

– зазначив перший заступник глави Нацполіції.

За його словами, упродовж травня-червня цього року на території Кривого Рогу Дніпропетровської області сталося шість нападів на жінок. У результаті цих злочинів дві потерпілі загинули, ще чотири – зазнали фізичного насильства. Зловмисник грабував жінок та забирав їхні особисті речі.

Після збору та аналізу всієї інформації стало зрозуміло, що всі потерпілі жінки мають вік від 18 до 38 років. Всі злочини вчинено схожим способом, жертви схожі між собою за зовнішніми ознаками. Крім того, збігався час скоєння злочину – після 21-ї години.

До пошуків злочинця залучили і психолога, який склав психологічний портрет нападника. Це дало змогу прогнозувати його дії, зрозуміти його наступні кроки та більш якісно планувати подальші дії оперативників. З показів уцілілих жінок спеціалісти склали фоторобот з прикметами нападника.

У результаті спецоперації правоохоронці затримали 35-річного раніше судимого мешканця Кривого Рогу. Відомо, що він звільнився з місць позбавлення волі наприкінці 2017 року.

Суд вже обрав йому запобіжний захід у вигляді 60 діб тримання під вартою. За вчинені злочини затриманому загрожує покарання у вигляді довічного позбавлення волі.