У Кривому Розі засудили чоловіка, який осквернив національний прапор: його посадять до в'язниці

Житель Кривого Рогу Євген Колесников на три роки і один місяць сяде до в'язниці за наругу над державним прапором України в 2017 році.

Такий вирок йому виніс суд Дніпра, пише krivbass.city.

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Чоловік подав апеляцію, але його клопотання суд не задовольнив.

Як виявилося, у Колесникова, який зірвав і помочився на український прапор, раніше була судимість, яку він не погасив.

Таким чином, житель Кривого Рогу проведе у в'язниці два роки за осквернення державного символу, а також рік за крадіжку, покарання за яку у нього було умовним.



Чоловік, якого засудили за осквернення прапора