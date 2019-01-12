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      У Кривому Розі засудили чоловіка, який осквернив національний прапор: його посадять до в'язниці

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      У Кривому Розі засудили чоловіка, який осквернив прапор України
      У Кривому Розі засудили чоловіка, який осквернив прапор України / Фото з вільних джерел

      Житель Кривого Рогу Євген Колесников на три роки і один місяць сяде до в'язниці за наругу над державним прапором України в 2017 році.

      Такий вирок йому виніс суд Дніпра, пише krivbass.city.

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      Чоловік подав апеляцію, але його клопотання суд не задовольнив.

      Як виявилося, у Колесникова, який зірвав і помочився на український прапор, раніше була судимість, яку він не погасив.

      Таким чином, житель Кривого Рогу проведе у в'язниці два роки за осквернення державного символу, а також рік за крадіжку, покарання за яку у нього було умовним.


      Чоловік, якого засудили за осквернення прапора


      Роздертий стяг
       

      Теги: Новини України Новини Кривого Рогу Судді
      Джерело: 24 Канал
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