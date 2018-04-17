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ДТП У КРИВОМУ РОЗІ ВІЙНА У СИРІЇ САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

У Кривому Розі затримали одного з учасників смертельної ДТП

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Поліція затримала водія автомобіля Mazda, який був учасником смертельної ДТП у Кривому Розі
Поліція затримала водія автомобіля Mazda, який був учасником смертельної ДТП у Кривому Розі / dp.npu.gov.ua

Одного із учасників дорожньо-транспортної пригоди (ДТП) у Кривому Розі (Дніпропетровськая область), яка сталася сьогодні вранці, 17 квітня 2018 року, наразі затримано.

Про це повідомляє прес-служба Головного управління Національної поліції у Дніпропетровській області.

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Водій автомобіля Mazda – чоловік 1950 року народження, затриманий. З ним проводяться слідчі дії,
– йдеться у повідомленні.

Правоохоронці відкрили за фактом резонансної дорожньо-транспортної пригоди кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило загибель кількох громадян) Кримінального кодексу України. Винуватцю ДТП загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін до 10 років.

Також поліція повідомляє, що наразі у лікарні перебувають 15 осіб, четверо з них знаходяться у вкрай важкому стані.

Речник Національної поліції Ярослав Тракало розповів "Українській правді", що водій авто Mazda був тверезий і їхав з 16-річним сином. Вони сильно не постраждали.

Нагадаємо, вранці 17 квітня у Кривому Розі сталася страшна дорожньо-транспортна пригода, у результаті якої загинули щонайменше 8 людей та ще майже два десятки потрапили до лікарні.

Теги: Новини України ДТП у Кривому Розі Новини Кривого Рогу Кримінальні новини Поліція
Джерело: 24 Канал
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