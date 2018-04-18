У Кривому Розі збільшилась кількість жертв ДТП: у лікарні помер один з постраждалих
У Кривому Розі близько 10 години ранку в реанімації помер травмований чоловік, який постраждав унаслідок масштабної аварії.
Про це повідомив завідувач приймального відділення Криворізької міської клінічної лікарні №2 Володимир Степанов, передає "Громадське".
Читайте також: Аварія у Кривому Розі: усі подробиці жахливої трагедії
Як відомо, 17 квітня, близько 6 години ранку в Кривому Розі сталася масштабна аварія за участю маршрутки, легкового автомобіля та автобуса, який перевозив співробітників підприємства "АрселорМіттал". Внаслідок ДТП загинули 8 людей та ще понад 20 постраждалих доставили до лікарні.
Інформацію про смерть чоловіка також підтвердив головний лікар Олександр Світловський.
Читайте також: ДТП у Кривому Розі: поіменний список загиблих
47-річного загиблого звали Міщенко Віталій Вікторович.
Таким чином, кількість жертв аварії у Кривому Розі зросла до 9 осіб.
Нагадаємо, 18 квітня, водію автомобіля Mazda, який був одним з учасників кривавої аварії у Кривому Розі, оголосили про підозру у вчиненні злочину, який призвів до загибелі людей.