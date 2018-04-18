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ДТП У КРИВОМУ РОЗІ ВІЙНА У СИРІЇ САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

У Кривому Розі збільшилась кількість жертв ДТП: у лікарні помер один з постраждалих

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У Кривому Розі помер постраждалий у масштабній ДТП
У Кривому Розі помер постраждалий у масштабній ДТП / 0564.ua

У Кривому Розі близько 10 години ранку в реанімації помер травмований чоловік, який постраждав унаслідок масштабної аварії.

Про це повідомив завідувач приймального відділення Криворізької міської клінічної лікарні №2 Володимир Степанов, передає "Громадське".

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Як відомо, 17 квітня, близько 6 години ранку в Кривому Розі сталася масштабна аварія за участю маршрутки, легкового автомобіля та автобуса, який перевозив співробітників підприємства "АрселорМіттал". Внаслідок ДТП загинули 8 людей та ще понад 20 постраждалих доставили до лікарні.

Інформацію про смерть чоловіка також підтвердив головний лікар Олександр Світловський.

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47-річного загиблого звали Міщенко Віталій Вікторович.

Таким чином, кількість жертв аварії у Кривому Розі зросла до 9 осіб.

Нагадаємо, 18 квітня, водію автомобіля Mazda, який був одним з учасників кривавої аварії у Кривому Розі, оголосили про підозру у вчиненні злочину, який призвів до загибелі людей.

Теги: Новини України ДТП у Кривому Розі Новини Кривого Рогу Жертви Аварії та ДТП
Джерело: 24 Канал
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