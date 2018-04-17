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У Кривому Розі жахлива ДТП: щонайменше 7 людей загинуло, 12 постраждало

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У Кривому Розі жахлива ДТП: щонайменше 7 людей загинуло, 12 постраждало
У Кривому Розі жахлива ДТП: щонайменше 7 людей загинуло, 12 постраждало / 1tv.kr.ua

Смертельна ДТП сталася зранку 17 квітня у Кривому Розі. Зіткнулися маршрутка, легковий автомобіль і автобус, який перевозив співробітників АрселорМіттал. Щонайменше 7 людей загинуло. Повідомляється про 12 постраждалих.

Про це повідомляє Первый городской.

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"Аварія сталася близько 6.00 ранку в розпал робочого перевезення транспорту. Маршрутка №261 їхала з 95-го кварталу на Соцмісто. У цей час по вулиці Героїв АТО на миготливий жовтий сигнал світлофора перехрестя перетинав легковик Mazda, який протаранив громадський транспорт", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у результаті зіткнення маршрутку, в якій було багато пасажирів, відкинуло на зустрічну смугу – під колеса автобуса.

Від удару щонайменше 7 людей загинуло. Також відомо про 12 постраждалих.


У ДТП щонайменше 7 людей загинуло, повідомляється про 12 постраждалих


Зіткнулися маршрутка, легковий автомобіль і автобус, який перевозив співробітників АрселорМіттал

Теги: Новини України Новини Кривого Рогу Аварії та ДТП
Джерело: 24 Канал
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