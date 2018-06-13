У Кривому Розі зупинився рух з неочікуваної причини: відео

Напередодні у Кривому РОзі, що на Дніпропетровщині, на одній із магістралей міста водії зупинили рух, аби врятувати пташеня фазана, який відбився від групи своїх родичів.

Про деталі такої непересічної події розповіла прес-секретар управління ДСНС у Дніпропетровській області Дар'я Гречищева, передає місцеве видання "МОСТ-ДНЕПР".

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"У Кривому Розі біля пожежної частини сімейство фазанів намагалося перейти дорогу. Одне із пташенят не встигло за мамою та залишилося на проїзній частині. Водії зупинили рух і допомогли родині возз'єднатися знову, тим самим врятувавши маленьке життя", – зазначає вона.

За словами представниці ДСНС, свідками цього також стали і рятувальники Дніпра, що їхали до пожежної частини Кривого Рогу.

Також ресурс оприлюднив відповідне відео.

У Кривому Розі водії зупинили рух, аби допомогти фазану: відео

Нагадаємо, нещодавно у Москві качка намагалася перевести своїх пташенят через дорогу, однак це не сподобалося одному із таксистів, і чоловік спробував прогнати птаху. У підсумку птаха дала справжній бій недоброзичливцю.