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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПОРУШЕННЯ НА ВИБОРАХ ЦВК
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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПОРУШЕННЯ НА ВИБОРАХ ЦВК

      У Кропивницькому 30 пацієнтів лікарні для ветеранів війни не внесли у списки виборців

      40 Читать новость на русском
      В Україні фіксують сотні порушень на виборах
      В Україні фіксують сотні порушень на виборах / Фото із відкритих джерел

      Серед тих, кому не вдалося віддати свій голос на президентських виборах – переважно люди літнього віку, проте серед них також були й бійці Операції об'єднаних сил.

      Про це у прямому ефірі повідомив кореспондент 24 каналу Володимир Іванченко.

      Читайте також: Вибори президента України: які порушення і фальсифікації фіксують у день голосування

      Прийшовши на дільницю, пацієнти лікарні виявили, що їх прізвища просто не включили до списку виборців.

      Члени виборчої комісії запевнили, що списки осіб, які мали проголосувати на території медичної установи, формував безпосередньо головний лікар. Проте на зв'язок з журналістами він так і не вийшов.

      Одна з пацієнток розповіла, що проголосувати не змогли навіть ті, кому раніше принесли запрошення на вибори.

      Головний лікар зухвало поставився до своїх службових обов'язків,
      – наголосив секретар виборчої дільниці Володимир Кловський.

      Крім цього, у Кропивницькому зафіксували й інші порушення при голосуванні. Зокрема, на одній з виборчих дільниць жінка з дитиною робила фото у кабінці. На вимогу правоохоронця показати телефон, вона відмовила. На місце виїхала поліція.

      Ще на одній з дільниць не розмістили інформацію про кандидатів у президенти. А у Компаніївському районі області виборцям видавали бюлетені без пред'явлення паспорту.

      Зазначимо, що станом на 15:00 у Кіровоградській області проголосували 48% виборців.

       

      blog_ava
      Як голосують кандидати у президенти України та політична еліта держави
      сьогодні
      13855
      Теги: Новини України Президентські вибори 2019 Новини Кропивницького
      Джерело: 24 канал
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