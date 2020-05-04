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      У Кропивницькому підлітки за власні гроші купують продукти пенсіонерам: зворушливе відео

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      Мріяли про навчання та мандри, але в скрутний час вирішили, що важливіше допомогти пенсіонерам. Двоє підлітків з Кропивницького витрачають власні відкладені кошти на продуктові набори для пенсіонерів.

      Про благородну місію волонтерів – читайте в матеріалі 24 каналу.

      Зверніть увагу Як купити продуктовий набір для самотніх пенсіонерів онлайн: покрокова схема

      Олексій та Микола з дитинства товаришують. Вони разом катаються на велосипедах та грають в комп'ютерні ігри. Однак коли в Кропивницькому оголосили карантин, всім стало не до розваг. Особливо скрутно почувалися сусіди-пенсіонери.

      Ідея виникла одного разу, коли ми йшли вулицею, і зустріли жінку за 70. Вона йшла і в неї було перемотане обличчя капроновими колготами. Тоді ми їй допомогли маскою. І після цього в нас виникла ідея допомагати усім пенсіонерам,
      – розповів волонтер Олексій Стожок.

      Загальна сума особистих заощаджень склала 20 тисяч гривень. Хлопці відкладали гроші на навчання в столиці. Однак тепер щодня купують продукти пенсіонерам у місцевому супермаркеті.

      Ціна за пакунок становить приблизно 150 гривень. Волонтери беруть стареньким тільки найнеобхідніше.

      "Це продукти першої необхідності, які ми розносимо пенсіонерам: макарони, масло, олія, хліб, печиво", – пояснив волонтер Микола Волошин.

      волонтери Кропивницький пенсіонери
      Олексій та Микола / Скриншот з відео

      У пакунок також кладуть медичні маски та антисептики. Розносять усе пішки, тож за день долають по 10-15 кілометрів.

      Я не бачу в цьому чогось героїчного. Це потрібно людям, і це добре, що ми допомагаємо,
      – зазначив Микола.

      Адреси пенсіонерів хлопці беруть у квартальних. Передусім приходять до тих людей, які мають проблеми зі здоров'ям.

      Зупиняти почату справу парубки не збираються, але власних заощаджень їм уже бракує. Наразі під час карантину не мають як заробити гроші. Відтак доєднатися до збору коштів на їжу для літніх людей юнаки закликають усіх небайдужих.

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      Автор: Ірина Карпюк
      Теги: Коронавірус COVID-19 Коронавірус в Україні Новини України Карантин в Україні 2020 Пенсія Продукти Волонтери Новини Кропивницького
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