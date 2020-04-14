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      У Кропивницькому ринки працюють попри заборону: чи безпечно там купувати продукти

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      В Україні ввели суворі карантинні обмеження. Однак заборони виконують не всі. До прикладу, у Кропивницькому ринки далі працюють. Чи безпечно там робити покупки – читайте у матеріалі 24 каналу.

      На центральному ринку Кропивницького напередодні Великодня утворились черги із покупців. Людей привабили передусім доступні ціни.

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      В адміністрації ринку наголосили, що дотримуються всіх правил карантину. Торговельні точки дезінфікують двічі на день. Покупців обслуговують у захисних масках та рукавичках. Однак медпункту на території ринку немає. Температуру, як того вимагають санітарні норми, працівникам не вимірюють.

      У нас немає просто термометра такого (безконтактного – 24 канал). А звичайним ми ж не можемо їм міряти температуру,
      – пояснив адміністратор ринку Павло Петрушевський.

      ► М'ясо

      Найбільше покупців зібрались до секцій із м'ясом.

      Тут дешевше, в магазинах тих продуктів, що на ринку – немає. Овочі теж на ринку бувають набагато дешевші, ніж у супермаркетах,
      – розповіли покупці Сергій та Марія.

      Однак там продукція лежить прямо на прилавку та нічим не прикрита. Продавчиня відповіла, що так краще для покупців. "Тільки людина от скупилася на 1000 гривень. Треба ж, щоб вибрала, правда? Я відкрила все", – сказала продавчиня Наталія.


      М'ясо лежить прямо на прилавках / Фото: скриншот з відео

      ► Сухофрукти

      Неподалік від м'яса – вітрина із сухофруктами. Продавець дозволив взяти та скуштувати будь-який смаколик. І не важливо чи покупець у масці й рукавичках, чи без.


      Сухофрукти дозволяють брати руками / Фото: скриншот з відео

      ► Карткою розрахуватись неможливо

      Банківських терміналів у торговому павільйоні немає. За продукти покупці розраховуються виключно готівкою. Продавці запевнили, що після контакту з грошима продукцію брудними руками не чіпають.

      Після готівки ми обробляємо руки, у нас кожні пів години ходять з дезінфектором. М'ясо я беру пакетиками, як ви бачили, і пакет кладу збоку,
      – розповіла продавчиня Людмила.

      Контролює виконання правил карантину міське управління торгівлі. Впродовж перевірки задокументували 3 порушення.


      Дистанції на ринку не дотримуються / Фото: скриншот з відео 

      "Ми обов'язково це фіксуємо, робимо фотофакт, доводимо до керівництва ринку. Даємо час, аби це усунули. Якщо ми приходимо і адміністрація ринку не реагує жодним чином, тоді ми вже готуємо інформацію і подаємо до міського голови", – зазначив керівник міського управління торгівлі Сергій Горбовський.

      Адміністрації ринку винесли лише усне попередження. Якщо порушення не усунуть, керівництву загрожує штраф від 17 до 34 000 гривень. 


      Нові карантинні обмеження / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Ірина Карпюк
      Теги: Новини України Коронавірус в Україні Карантин в Україні 2020 Новини Кропивницького
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