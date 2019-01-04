У Кропивницькому зафіксували перший випадок грипу

Впродовж першого тижня 2019 року зареєстрували перший вірусологічно підтверджений випадок грипу типу A у місті Кропивницький.

Про це інформує директор ДУ "Кіровоградський обласний лабораторний центр МОЗ України" Надія Оперчук на сайті установи.

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На грип захворіла 6-річна дитина з Кропивницького. Відомо, що вона не була вакцинована проти грипу в поточному епідсезоні.

Грип – що це? Це гостре респіраторне захворювання, спричинене вірусом. Легко передається від людини до людини переважно через кашель, чхання або ж близький контакт. Будь-хто у будь-якому віці може захворіти на грип.

Дослідження методом полімеразної ланцюгової реакції у зразку матеріалу (мазок із носоглотки) підтвердило – дитина захворіла на грип типу A (H3N2), Сінгапур.

Відомо, що цей тип грипу є одним з прогнозованих щодо циркуляції вірусів грипу в епідсезоні 2018-2019 років в Україні.



Грип в Україні: зафіксували перший випадок грипу типу A у 2019 році

Нагадаємо, що на 51 тижні 2018 року в Харківській області від грипу померло немовля.

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