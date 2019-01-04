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      У Кропивницькому зафіксували перший випадок грипу

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      Грип в Україні: зафіксували перший випадок грипу типу A у 2019 році
      Грип в Україні: зафіксували перший випадок грипу типу A у 2019 році / Фото з вільних джерел

      Впродовж першого тижня 2019 року зареєстрували перший вірусологічно підтверджений випадок грипу типу A у місті Кропивницький.

      Про це інформує директор ДУ "Кіровоградський обласний лабораторний центр МОЗ України" Надія Оперчук на сайті установи.

      Читайте також: Грип в Україні: симптоми та профілактика в інфографіці

      На грип захворіла 6-річна дитина з Кропивницького. Відомо, що вона не була вакцинована проти грипу в поточному епідсезоні.

       
      Грип – що це?

      Це гостре респіраторне захворювання, спричинене вірусом. Легко передається від людини до людини переважно через кашель, чхання або ж близький контакт. Будь-хто у будь-якому віці може захворіти на грип.

      Дослідження методом полімеразної ланцюгової реакції у зразку матеріалу (мазок із носоглотки) підтвердило – дитина захворіла на грип типу A (H3N2), Сінгапур.

      Відомо, що цей тип грипу є одним з прогнозованих щодо циркуляції вірусів грипу в епідсезоні 2018-2019 років в Україні.

      Грип в Україні: зафіксували перший випадок грипу типу A у 2019 році
      Грип в Україні: зафіксували перший випадок грипу типу A у 2019 році

      Нагадаємо, що на 51 тижні 2018 року в Харківській області від грипу померло немовля.

      Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Здоров'я Медицина Грип в Україні
      Джерело: 24 Канал
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