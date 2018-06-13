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У культурному просторі "AkT" відкривається виставка художників з України та Південної Кореї

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Українські і корейські художники "засвітяться" на виставці Exposure
Українські і корейські художники "засвітяться" на виставці Exposure / Промо "AkT"

У культурному просторі "AkT" на "Арт-заводі Платформа" стартує виставка Exposure, де будуть представлені 85 молодих українських художників та 30 митців з Кореї. Відкриття – 14 червня.

Це буде наймасштабніша виставка за 3 сезони "AkT", яка збере понад 400 мультидисциплінарних арт-об'єктів, обіцяють організатори.

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Колажі, гравюри, скульптури, інсталяції, фотографія, живопис, графіка, відео-арт, перформенс створені митцями з ціллю відтворити особисті резонанси на тему впливу. Екс-шовковий комбінат площею в 3500 квадратних метрів на усе літо перетвориться на галерею сучасного сміливого мистецтва, де молоді артисти транслюють думки та обговорюють гострі проблеми.

Колаборація з Кореєю – цікавий культурний взаємообмін. Спеціально на відкриття нового сезону в "АkT" прилетів Сонгте Джон, куратор з Тегу, Південна Корея.

Близько 7 місяців я вела комунікацію з куратором з Кореї. Було чимало "лост ін транслейшн". Проте вчора ми змонтували 110 метрових робіт від 30-ти корейських фотографів. Також збудували 11 відкритих студій для українських митців, де вони зможуть працювати 24/7. Тож для мене цей сезон у "АkT" почався ще з осені. І він здається просто диким,
– розповіла засновниця проекту "AkT" Аліса Якубович.

"AkT" – повністю соціальний проект, ціллю котрого є вплив на свідомість людини через мистецтво. В цьому випадку воно є доступним абсолютно для всіх – як з боку митців, так і з боку прихильників арту. Ми не обмежуємо художників та не ставимо рамок: тематика – це єдина точка відліку, від якої стартує майстер, тож усі виставки в "AkT" отримують широкий фідбек", – зазначив маркетинг-директор "Арт-завод Платформа" Сергій Соколов.

Відкриття Exposure відбудеться за законами каліфорнійських виставок у четвер, о 20:00, під музичний супровід від SYNXRON, перфоменс у VR та натільного мистецтва від тату-майстрів з Yo.space. Усі деталі про подію тут.

Теги: Новини України Анонс Виставка Новини культури Новини Києва Південна Корея Мистецтво
Джерело: 24 канал
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