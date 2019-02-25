У курортній Затоці згоріли дві бази відпочинку: фото
На Одещині у Затоці, 25 лютого, сталася масштабна пожежа, внаслідок якої повністю знищені дві бази відпочинку "Черемшина" та "Надзбручча".
Складність гасіння пожежі полягала у щільній забудові території дерев'яними будівлями, про це повідомили у Держслужби з надзвичайних ситуацій.
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Також ускладнило ситуацію відсутність обладнаного місця для збору води з моря.
Ніхто з людей під час пожежі не постраждав, але у результаті пожежі згоріли 20 будівель. Водночас ще 57 будівель вдалося врятувати від вогню.
Пожежа у Затоці//Фото: ДСНС
Пожежа у Затоці//Фото: ДСНС
Пожежа у Затоці//Фото: ДСНС
22 лютого в Одесі вранці загорівся чотириповерховий житловий будинок на вулиці Рішельєвська. Унаслідок цього евакуювали 40 людей.
Джерело: 24 канал
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