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      У курортній Затоці згоріли дві бази відпочинку: фото

      652 Читать новость на русском
      У Затоці згоріли бази відпочинку
      У Затоці згоріли бази відпочинку / ДСНС

      На Одещині у Затоці, 25 лютого, сталася масштабна пожежа, внаслідок якої повністю знищені дві бази відпочинку "Черемшина" та "Надзбручча".

      Складність гасіння пожежі полягала у щільній забудові території дерев'яними будівлями, про це повідомили у Держслужби з надзвичайних ситуацій.

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      Також ускладнило ситуацію відсутність обладнаного місця для збору води з моря.

      Ніхто з людей під час пожежі не постраждав, але у результаті пожежі згоріли 20 будівель. Водночас ще 57 будівель вдалося врятувати від вогню.

      Одеса Затока пожежа
      Пожежа у Затоці//Фото: ДСНС

      Затока Одеса пожежа
      Пожежа у Затоці//Фото: ДСНС

      Одеса Затока пожежа
      Пожежа у Затоці//Фото: ДСНС

      22 лютого в Одесі вранці загорівся чотириповерховий житловий будинок на вулиці Рішельєвська. Унаслідок цього евакуювали 40 людей.
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      Теги: Новини України Новини Одеси ДСНС Пожежа
      Джерело: 24 канал
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