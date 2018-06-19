У квартирі московського футболіста знайшли мертвого вболівальника ЧС-2018, – ЗМІ

У квартирі грузинського футболіста, захисника московського "Локомотива" Соломона Кверквелії знайдено труп уболівальника з Грузії Ромео Копаліані. Впізнати його змогли по паспорту вболівальника.

Про це повідомляє Telegram-канал Mash.

Попередньою причиною смерті Копаліані стало передозування наркотиками.

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За інформацією Mash, Копаліані приїхав з Грузії разом з товаришем. Вони планували відвідати один з матчів Чемпіонату світу. На прохання Кверквелії, в аеропорту Копаліані з товаришем зустрічали представники "Локомотива". Вболівальників привезли на квартиру захисника московського "Локомотива".

Через кілька годин труп Ромео Копаліані знайшла сусідка по сходовому майданчику. Його друг в неадекватному стані зібрав речі і швидко поїхав. На місці події знайшли шприци, а на тілі загиблого – сліди від ін'єкцій,

– мовиться у повідмоленні.

Наразі Кверквелія перебуває на зборах на Кіпрі, йому вже сповістили про подію.