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      У квартирі на Донеччині вибухнув газ, є постраждалі: фото

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      Через вибух газового балону постраждали три жінки на Донеччині
      Через вибух газового балону постраждали три жінки на Донеччині / поліція Донеччини

      Газовий балон вибухнув у багатоквартирному будинку міста Українськ Донецької області. Через нещасний випадок постраждали три людини, їх доправили до лікарні.

      Вибух пролунав вночі на неділю, 27 січня, повідомляє поліція Донеччини. 

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      Власниця квартири зателефонувала до чергової частини Селидівського відділення поліції і повідомила про інцидент правоохоронцям. Поліція зазначила, що ймовірною причиною нещасного випадку став газовий балон, який господарі нещодавно купили та занесли до оселі. 

      Внаслідок вибуху постраждали три жінки: 40-річна хазяйка квартири та її 20-річна та 82-річна сусідки. Наразі жінки перебувають у лікарні.

      Через інцидент поліція Донеччини відкрила кримінальне провадження за порушення норм пожежної безпеки. 

      Вибух Донеччина
      Три жінки постраждали внаслідок вибуху у будинку на Донеччині

      Газовий балон Донеччина
      Газовий балон вибухнув у квартирі міста Українськ Донецької області
       

      Теги: Новини України Газ Поліція Новини Донецька Донецька область Вибух
      Джерело: 24 Канал
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