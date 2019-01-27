У квартирі на Донеччині вибухнув газ, є постраждалі: фото

Газовий балон вибухнув у багатоквартирному будинку міста Українськ Донецької області. Через нещасний випадок постраждали три людини, їх доправили до лікарні.

Вибух пролунав вночі на неділю, 27 січня, повідомляє поліція Донеччини.

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Власниця квартири зателефонувала до чергової частини Селидівського відділення поліції і повідомила про інцидент правоохоронцям. Поліція зазначила, що ймовірною причиною нещасного випадку став газовий балон, який господарі нещодавно купили та занесли до оселі.